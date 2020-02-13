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Матвиенко: «У меня всегда болит душа за Байкал»

Матвиенко: «У меня всегда болит душа за Байкал»
Власть, 
Совет Федерации поддержал предложение сделать Байкал особой федеральной территорией

Совет Федерации поддерживает предложение о закреплении в Конституции особых федеральных территорий, к которым можно отнести, в частности, озеро Байкал, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

- Имея в виду огромные размеры нашей страны, её федеративное устройство, разные территориальные и экономические условия субъектов РФ, надо выделить такие территории, которые имеют особое оборонное, экономическое, природное значение (это не значит, что таких территорий будет много), которые нуждаются в отдельном регулировании, финансовом обеспечении, чтобы обеспечить эффективное развитие всей страны, - сказала Матвиенко.

Как сообщал «Байкал-Daily», вопрос о создании особых федеральный территорий прорабатывала рабочая группа по изменениям в Конституции России. Закрепление подобных территорий обусловлено вопросами безопасности, экологии и экономики.

- Позиция СФ - мы бы поддержали такие поправки в Конституцию, - сказала Валентина. Матвиенко.

Она добавила, что есть соответствующий международный опыт, но данная тема, безусловно, требует обсуждения с субъектами страны и их согласия, консультации с регионами продолжаются. Валентина Матвиенко привела в качестве возможного примера таких федеральных территорий озеро Байкал.

- У меня всегда болит душа за озеро Байкал с тем, чтобы сохранить это озеро для потомков, чтобы обеспечить решение всех экологических и иных задач. Байкал территориально относится к нескольким субъектам РФ, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро, - пояснила спикер Совфеда.
Байкал Совет Федерации
 
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