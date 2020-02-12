Алексей Цыденов просит проголосовать за улан-удэнский проект

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал пост в Facebook, в котором попросил жителей республики поддержать улан-удэнский проект в российском конкурсе «100 городских лидеров».
- Сейчас Улан-Удэ участвует в конкурсе «100 городских лидеров» с проектом «Историческая Соборная – сердце Улан-Удэ». И у нас всех есть возможность помочь городу восстановить его уникальный историко-культурный центр, - написал он.
По результатам конкурса пять проектов получат возможности для реализации. Алексей Цыденов уточнил, что в реализации проекта «Историческая Соборная – сердце Улан-Удэ» будут участвовать в союзе «и жители, и бизнес, и власти. Это одна из его основных идей».
- На Открытом совещании с Правительством РБ «Наша Бурятия» проект «Историческая Соборная – сердце г. Улан-Удэ» победил в секции «Туризм» и был поддержан участниками круглого стола. Идею разработали активисты и патриоты города, профессионалы туриндустрии, научное и бизнес- сообщества. В ходе реализации проекта будут проработаны все основные проблемы и найдены пути решения в целом не только для Улан-Удэ, но и для многих городов России, - добавил глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнский проект занял пятое место в отборочном этапе в номинации «Исторический город». Сейчас проект участвует в основном этапе конкурса. Победа в конкурсе даст право Улан-Удэ получить всестороннюю поддержку на федеральном уровне. Для попадания в 20-ку победителей проекту необходимо набрать минимум 30 тысяч лайков. Голосование закончится 17 февраля.
Проголосовать можно по ссылке: https://100gorodov.ru/improject-2742/ideas/3149
Заранее необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://100gorodov.ru/users/sign_in?sign_up
Соборная – одна из старейших улиц Улан-Удэ. В 18 веке её так назвали во время строительства Одигитриевского собора. В начале 19 переименовали в Почтамтскую, а после революции – в Первомайскую. В конце 20 века улица была названа в честь оперного певца Лхасарана Линховоина. Историческое название улице вернули в 2016 году, в честь 350-летия Улан-Удэ. Тогда же улицу сделали пешеходной.