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Зампрокурора Бурятии примет владельцев «сиротских» квартир

Зампрокурора Бурятии примет владельцев «сиротских» квартир
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Будут обсуждаться жилищные проблемы детей-сирот

17 февраля в 11:00 заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова проведёт в селе Сотниково Иволгинского района приём граждан. На приём приглашаются сироты, в том числе получившие некачественное жилье.

Приём будет проходить в здании Дома культуры села Сотниково по адресу: улица Партизанская, д. 27 «а», без предварительной записи.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 9 февраля, с сиротами из микрорайона Молодёжный Сотниково встречался глава Бурятии Алексей Цыденов. В этом микрорайоне для сирот были возведены дома, непригодные для жизни.
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