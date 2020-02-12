Будут обсуждаться жилищные проблемы детей-сирот
17 февраля в 11:00 заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова проведёт в селе Сотниково Иволгинского района приём граждан. На приём приглашаются сироты, в том числе получившие некачественное жилье.
Приём будет проходить в здании Дома культуры села Сотниково по адресу: улица Партизанская, д. 27 «а», без предварительной записи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 9 февраля, с сиротами из микрорайона Молодёжный Сотниково встречался глава Бурятии Алексей Цыденов. В этом микрорайоне для сирот были возведены дома, непригодные для жизни.
Зампрокурора Бурятии примет владельцев «сиротских» квартир
Власть, Фото:
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