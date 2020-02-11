Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ ждёт «встряска»

Разработана новая структура администрации города



Структуру администрации Улан-Удэ ждёт реорганизация. Об этом сегодня, 11 февраля, заявил мэр Игорь Шутенков, сообщили в администрации города.



- Сегодня мы уже разработали новую структуру администрации, - сообщил Шутенков.



Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству планируется разделить на два комитета. Это комитет по транспорту и дорожно-транспортной сети и комитет по предпринимательству и торговле.



Среди задач перед будущим комитетом по транспорту и дорожно-транспортной сети заявлены «усиление работы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города, обеспечение качества трамвайных перевозок населения, повышение надёжности, комфорта и культуры обслуживания пассажиров».



Кроме того, в связи с увеличением ремонтных и строительных работ в городе, которые неизбежно приведут к временному перекрытию ряда дорог, комитет должен заблаговременно отработать возможные решения.



Новый комитет по предпринимательству и торговле, по словам Игоря Шутенкова, «должен стать опорой предпринимательского сообщества города».



- Конечно, есть определённые проблемы со сбором информации о деятельности предпринимателей, поэтому вновь созданному комитету необходимо разработать концепцию работы с предпринимательским сообществом, создать референтные группы из предпринимательского сообщества, наладить каналы обратной связи. Необходима разъяснительная работа о возможностях участия в национальных проектах, о преференциях и различных программах поддержки предпринимательства, - сказал мэр.



Как сообщал «Байкал-Daily», комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии города работает в нынешнем виде с 2016 года. Прежде в администрации действовали комитет промышленности, потребительского рынка и туризма и управление транспорта и связи, которые объединили.





