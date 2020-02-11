Глава Бурятии внёс кандидатуру Кочетовой в Хурал
Глава Бурятии Алексей Цыденов внёс в Народный Хурал вопрос о новом министре экономики. Хурал должен будет дать согласие на назначение министром Екатерины Кочетовой.
Вопрос рассмотрят на сессии 5 марта. Докладчиком выступит зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Екатерина Кочетова была назначена главой минэкономики Бурятии с приставкой «и.о» в декабре 2019 года. До официального назначения министром осталось дождаться одобрения Народного Хурала, после чего глава подпишет указ.
Прежде Кочетова работала заместителем министра промышленности и торговли Бурятии. В минпромторг пришла в феврале 2018 года из мэрии Улан-Удэ, где занимала пост заместителя председателя комитета по образованию.
Прежний министр экономики Александр Бардалеев уволился по собственному желанию в июле 2019-го.
До назначения министра экономики Бурятии остался один шаг
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