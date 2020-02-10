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Глава Бурятии встретился с сиротами из Сотниково

Глава Бурятии встретился с сиротами из Сотниково
Власть,  Фото:страница Алексея Фишева
На встрече с владельцами непригодных для жилья домов были приняты важные решения

В воскресенье, 9 февраля, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с сиротами-жителями печально известного непригодными для жизни квартирами микрорайона Молодёжный села Сотниково. Обсуждались вопросы переселения, помощи в обслуживании жилых домов, проверки состояния жилья и другие проблемы, сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

Глава Бурятии разъяснил ситуацию по срокам переселения из домов, по которым вступили в силу судебные решения.

- В настоящее время на вторичном рынке жилья ограниченное количество квартир, соответствующих нормативам. Рассматривается вопрос приобретения жилья в новостройках, но здесь необходимо соблюсти новое правило – количество квартир, предоставленных по программе, не должно превышать 25% от всех в доме, - пояснил пресс-секретарь главы.

Жильцы рассказали Алексею Цыденову о текущих проблемах. По результатам встречи были приняты решения, которые Алексей Фишев перечислил по пунктам:

- создать управляющую компанию по обслуживанию жилищного фонда микрорайона.
- проверить качество воды
- установить камеры наружного видеонаблюдения
- проверить порядок ценообразования в продовольственном магазине на территории микрорайона
- составить и контролировать график откачки выгребных ям
- упорядочить работу по вывозу ТБО и рассмотреть возможность установки контейнеров
- рассмотреть возможность заезда в микрорайон общественного транспорта
- выяснить ситуацию и принять меры по запрету на сжигание отходов в непосредственной близости от микрорайона

В ближайшее время во всех домах микрорайона состоится комплексная экспертиза состояния жилья, с использованием тепловизоров.

Освобождённое после переселения жилье может быть использовано в качестве маневренного фонда для временного проживания людей, оказавшихся в сложной ситуации в результате чрезвычайных ситуаций и иных случаях.



Также стало известно, что Алексей Цыденов выступил с инициативой перед федеральным центром по поводу сиротского жилья. Речь идёт о том, чтобы предоставлять сиротам сертификаты на приобретение жилья, по аналогии с материнским капиталом. Это позволит сиротам самим выбирать жильё и использовать возможность увеличения площади за счет собственных средств. При получении сертификата планируется предусмотреть все защитные механизмы от возможных посягательств.

Как сообщал «Байкал-Daily», история с «сиротскими» домами в Сотниково тянется уже довольно давно. Тревогу о том, что квартиры непригодны для жизни, их получатели забили практически сразу. «Всё горит, всё ломается. Розетки я меняла сама. В ванной стояла раковина, она упала. Стеновая панель отошла. В полах дыры, щели, стоит неприятный запах. Я неделю сидела без света», - делилась местная жительница. Осенью 2018 года половина квартир уже была заброшена. В декабре было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко (обвиняется в превышении должностных полномочий) и застройщика Сергея Домшоева (обвинение в мошенничестве). Рыбальченко долгое время находился в СИЗО и лишь в начале декабря 2019-го его выпустили из-под ареста, наложив запрет определённых действий. Ему, также как и Домшоеву, к примеру, запретили приближаться ближе чем к 200 метрам к зданию правительства Бурятии.


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