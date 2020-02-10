Глава Бурятии встретился с сиротами из Сотниково

На встрече с владельцами непригодных для жилья домов были приняты важные решения
В воскресенье, 9 февраля, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с сиротами-жителями печально известного непригодными для жизни квартирами микрорайона Молодёжный села Сотниково. Обсуждались вопросы переселения, помощи в обслуживании жилых домов, проверки состояния жилья и другие проблемы, сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.
Глава Бурятии разъяснил ситуацию по срокам переселения из домов, по которым вступили в силу судебные решения.
- В настоящее время на вторичном рынке жилья ограниченное количество квартир, соответствующих нормативам. Рассматривается вопрос приобретения жилья в новостройках, но здесь необходимо соблюсти новое правило – количество квартир, предоставленных по программе, не должно превышать 25% от всех в доме, - пояснил пресс-секретарь главы.
Жильцы рассказали Алексею Цыденову о текущих проблемах. По результатам встречи были приняты решения, которые Алексей Фишев перечислил по пунктам:
- создать управляющую компанию по обслуживанию жилищного фонда микрорайона.
- проверить качество воды
- установить камеры наружного видеонаблюдения
- проверить порядок ценообразования в продовольственном магазине на территории микрорайона
- составить и контролировать график откачки выгребных ям
- упорядочить работу по вывозу ТБО и рассмотреть возможность установки контейнеров
- рассмотреть возможность заезда в микрорайон общественного транспорта
- выяснить ситуацию и принять меры по запрету на сжигание отходов в непосредственной близости от микрорайона
В ближайшее время во всех домах микрорайона состоится комплексная экспертиза состояния жилья, с использованием тепловизоров.
Освобождённое после переселения жилье может быть использовано в качестве маневренного фонда для временного проживания людей, оказавшихся в сложной ситуации в результате чрезвычайных ситуаций и иных случаях.
Также стало известно, что Алексей Цыденов выступил с инициативой перед федеральным центром по поводу сиротского жилья. Речь идёт о том, чтобы предоставлять сиротам сертификаты на приобретение жилья, по аналогии с материнским капиталом. Это позволит сиротам самим выбирать жильё и использовать возможность увеличения площади за счет собственных средств. При получении сертификата планируется предусмотреть все защитные механизмы от возможных посягательств.
Как сообщал «Байкал-Daily», история с «сиротскими» домами в Сотниково тянется уже довольно давно. Тревогу о том, что квартиры непригодны для жизни, их получатели забили практически сразу. «Всё горит, всё ломается. Розетки я меняла сама. В ванной стояла раковина, она упала. Стеновая панель отошла. В полах дыры, щели, стоит неприятный запах. Я неделю сидела без света», - делилась местная жительница. Осенью 2018 года половина квартир уже была заброшена. В декабре было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко (обвиняется в превышении должностных полномочий) и застройщика Сергея Домшоева (обвинение в мошенничестве). Рыбальченко долгое время находился в СИЗО и лишь в начале декабря 2019-го его выпустили из-под ареста, наложив запрет определённых действий. Ему, также как и Домшоеву, к примеру, запретили приближаться ближе чем к 200 метрам к зданию правительства Бурятии.
Глава Бурятии встретился с сиротами из Сотниково
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 09.02.2020
В соцсетях обсуждают полёт Алексея Цыденова рейсом «Победы»
Власть, 09.02.2020
Участниками открытого совещания правительства Бурятии в ФСК стали более двух тысяч человек
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из ФСК, где проходит открытое совещание «Наша Бурятия»
Сегодня в ФСК проходит большое открытое совещание, в котором участвуют более тысячи человек
О запрете на выезд из страны мужчину не предупредили вовремя
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов сегодня ночью
Решение об отстранении Александра Бурлакова успешно обжаловали
По мнению активистов, Бурятия не сможет исполнить поручение Путина без программы модернизации системы школьного питания
Озеро Байкал может войти в ряд территорий, требующих особого управления
Игорь Шпак временно возглавил республиканскую больницу после ухода Евгении Лудуповой
Его поднимут до 10 тысяч рублей
Ей передадут полномочия сохранения и развития самобытности бурят
День открытых дверей прошёл для операторов персональных данных
По версии следствия, глава Курумкана пытался обмануть получательницу квартиры
Распрощается со своим креслом он сразу после отпуска