О запрете на выезд из страны мужчину не предупредили вовремя
Улан-удэнец через суд взыскал со службы судебных приставов сумму «сгоревшей» путёвки за границу и компенсацию морального вреда.
Мужчина, который запланировал отдых с семьёй за границей, не смог выехать из страны. Причина – ограничение, наложенное судебным приставом в рамках исполнительного производства за долги. Как выяснилось, пристав несвоевременно уведомил должника о наложении ограничения на выезд за пределы страны. О произошедшем турист узнал лишь накануне вылета. Он спешно погасил всю задолженность, однако постановление судебного пристава на момент перехода границы всё ещё не было отменено.
В итоге купленная путёвка «сгорела».
Советский районный суд частично удовлетворил требования мужчины, подавшего иск о взыскании ущерба.
Служба судебных приставов пыталась оспорить решение районного суда. Однако апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение оставлено без изменения. Судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции и отклонила доводы апелляционной жалобы ответчика.
- Также коллегия отметила, что ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации является превентивной мерой, направленной на побуждение должника исполнить свои обязательства, и не должно расцениваться в качестве способа наказания должника, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Улан-удэнец отсудил у приставов сумму «сгоревшей» путёвки
Власть, Фото:
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