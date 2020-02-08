Улан-удэнец отсудил у приставов сумму «сгоревшей» путёвки

О запрете на выезд из страны мужчину не предупредили вовремя



Улан-удэнец через суд взыскал со службы судебных приставов сумму «сгоревшей» путёвки за границу и компенсацию морального вреда.



Мужчина, который запланировал отдых с семьёй за границей, не смог выехать из страны. Причина – ограничение, наложенное судебным приставом в рамках исполнительного производства за долги. Как выяснилось, пристав несвоевременно уведомил должника о наложении ограничения на выезд за пределы страны. О произошедшем турист узнал лишь накануне вылета. Он спешно погасил всю задолженность, однако постановление судебного пристава на момент перехода границы всё ещё не было отменено.



В итоге купленная путёвка «сгорела».



Советский районный суд частично удовлетворил требования мужчины, подавшего иск о взыскании ущерба.



Служба судебных приставов пыталась оспорить решение районного суда. Однако апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение оставлено без изменения. Судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции и отклонила доводы апелляционной жалобы ответчика.





- Также коллегия отметила, что ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации является превентивной мерой, направленной на побуждение должника исполнить свои обязательства, и не должно расцениваться в качестве способа наказания должника, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

