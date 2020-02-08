 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Февраля

07 Февраля

Популярное

Улан-удэнец отсудил у приставов сумму «сгоревшей» путёвки

Улан-удэнец отсудил у приставов сумму «сгоревшей» путёвки
Власть,  Фото:pixabay.com
О запрете на выезд из страны мужчину не предупредили вовремя

Улан-удэнец через суд взыскал со службы судебных приставов сумму «сгоревшей» путёвки за границу и компенсацию морального вреда.

Мужчина, который запланировал отдых с семьёй за границей, не смог выехать из страны. Причина – ограничение, наложенное судебным приставом в рамках исполнительного производства за долги. Как выяснилось, пристав несвоевременно уведомил должника о наложении ограничения на выезд за пределы страны. О произошедшем турист узнал лишь накануне вылета. Он спешно погасил всю задолженность, однако постановление судебного пристава на момент перехода границы всё ещё не было отменено.

В итоге купленная путёвка «сгорела».

Советский районный суд частично удовлетворил требования мужчины, подавшего иск о взыскании ущерба.

Служба судебных приставов пыталась оспорить решение районного суда. Однако апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение оставлено без изменения. Судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции и отклонила доводы апелляционной жалобы ответчика.


- Также коллегия отметила, что ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации является превентивной мерой, направленной на побуждение должника исполнить свои обязательства, и не должно расцениваться в качестве способа наказания должника, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
судебные приставы компенсация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец отсудил у приставов сумму «сгоревшей» путёвки
Улан-удэнец отсудил у приставов сумму «сгоревшей» путёвки
Власть, 08.02.2020
О запрете на выезд из страны мужчину не предупредили вовремя
Бурятии выделили дополнительные 1,6 млрд из «дальневосточной» субсидии
Бурятии выделили дополнительные 1,6 млрд из «дальневосточной» субсидии
Власть, 08.02.2020
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов сегодня ночью
Подследственный глава Заиграевского района Бурятии вернулся к работе
Подследственный глава Заиграевского района Бурятии вернулся к работе
Власть, 07.02.2020
Решение об отстранении Александра Бурлакова успешно обжаловали
В Бурятии просят установить минимальную стоимость обеда в школе
В Бурятии просят установить минимальную стоимость обеда в школе
Власть, 07.02.2020
По мнению активистов, Бурятия не сможет исполнить поручение Путина без программы модернизации системы школьного питания
Байкал предложили сделать особой федеральной территорией
Байкал предложили сделать особой федеральной территорией
Власть, 07.02.2020
Озеро Байкал может войти в ряд территорий, требующих особого управления
РКБ в Бурятии временно возглавил кардиолог
РКБ в Бурятии временно возглавил кардиолог
Власть, 07.02.2020
Игорь Шпак временно возглавил республиканскую больницу после ухода Евгении Лудуповой
Администрации Агинского округа предложен новый формат работы
Администрации Агинского округа предложен новый формат работы
Власть, 06.02.2020
Ей передадут полномочия сохранения и развития самобытности бурят
В Улан-Удэ управление Роскомнадзора провело день открытых дверей
В Улан-Удэ управление Роскомнадзора провело день открытых дверей
Власть, 06.02.2020
День открытых дверей прошёл для операторов персональных данных
Главу Курумкана задержали по подозрению в мошенничестве
Главу Курумкана задержали по подозрению в мошенничестве
Власть, 06.02.2020
По версии следствия, глава Курумкана пытался обмануть получательницу квартиры
Евгений Соболев уволился с поста главного дорожника Улан-Удэ
Евгений Соболев уволился с поста главного дорожника Улан-Удэ
Власть, 06.02.2020
Распрощается со своим креслом он сразу после отпуска
Глава Бурятии наградил лауреатов государственной премии
Глава Бурятии наградил лауреатов государственной премии
Власть, 06.02.2020
Премии были присуждены в области науки, техники и образования
Глава Бурятии поручил контролировать рост цен на продукты
Глава Бурятии поручил контролировать рост цен на продукты
Власть, 06.02.2020
В Бурятии введут мониторинг цен на товары первой необходимости
Глава Бурятии дал поручение по языкам коренных народов Севера
Глава Бурятии дал поручение по языкам коренных народов Севера
Власть, 06.02.2020
Глава Бурятии встретился с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера
Экс-зампреда правительства Бурятии возмутили балконы в Улан-Удэ
Экс-зампреда правительства Бурятии возмутили балконы в Улан-Удэ
Власть, 06.02.2020
Владимира Матханова шокировала «архитектурная какафония» столицы Бурятии

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^