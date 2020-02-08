Бурятии выделили дополнительные 1,6 млрд из «дальневосточной» субсидии

Об этом сообщал глава республики Алексей Цыденов
Сегодня ночью на своей странице в социальной сети глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в результате переговоров в Москве удалось получить ранее обещанные 1,6 млрд. рублей из средств «дальневосточной» субсидии. По его словам, таким образом, теперь на этот год у республики по «дальневосточной» субсидии 3,3 млрд. рублей.
- Ещё раз спасибо президенту за включение в ДФО, - написал Алексей Цыденов.
Руководитель региона планировал отправить в Москву первого заместителя правительства Бурятии Игоря Зураева, которого он вызвал из отпуска. Однако из телефонного разговора с Юрием Трутневым, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, он понял, что решение по выделению средств ещё не принято окончательно.
Стоит ли лететь ли самому в Москву, глава сомневался, поскольку сегодня в ФСК в Улан-Удэ состоится открытое совещание «Наша Бурятия», в котором примут участие около тысячи человек, и его выступление будет одним из первых. Но он подчеркнул, что в некоторых тонкостях получения бюджетных средств лучше него никто не разберётся. И решил лично отправиться на подкомиссию.
- Вопрос защиты средств важный и зависит от многих мелочей. Особенно, когда идёт делёжка между 11 субъектами ДФО. Результат - Юрий Петрович выделил нам дополнительно, к ранее утвержденным деньгам, ещё 1,6 млрд. Итого, на этот год по дальневосточной субсидии 3,3 млрд., - подытожил Алексей Цыденов.
В Москву он вылетел накануне на лоукостере «Победа», чтобы успеть на подкомиссию. И сегодня ночью отправился обратно. Домой он вылетел также на «Победе», чтобы успеть на важное совещание в столице Бурятии. Пост о выделении средств он писал из самолёта, ожидая взлёта. Также он приложил фотографию, на которой он изображён в тёмной спортивной кофте, позади видно, как другие пассажиры устраиваются на свои места.
- Если завтра буду стоя засыпать, уж не обессудьте! – признался глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», мероприятие начнётся в 10 утра. На нём глава Бурятии Алексей Цыденов и шесть заместителей председателя правительства республики отчитаются о проделанной в 2019 году работе во всех сферах жизни республики и планах на 2020 год.
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