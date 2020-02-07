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В Бурятии просят установить минимальную стоимость обеда в школе

В Бурятии просят установить минимальную стоимость обеда в школе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
По мнению активистов, Бурятия не сможет исполнить поручение Путина без программы модернизации системы школьного питания

Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии направили в правительство республики предложение об установлении минимальной стоимости комплексного обеда в школе с учётом требований СанПиН и норм детского питания. А также предложили рассмотреть на федеральном уровне вопрос разработки госпрограммы модернизации системы питания.

Общественники напомнили, что в своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил обеспечить учеников 1–4 классов бесплатным горячим питанием. В регионах, где есть техническая готовность, бесплатное питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальные должны решить этот вопрос не позднее 1 сентября 2023 года. Средства на здоровое питание будут направляться сразу из трёх источников – федерального, регионального и местного.

По данным Росстата, средняя стоимость одноразового горячего питания на ребёнка с учётом требований СанПиНа, норм детского питания и средних цен на товары составит 75,79 рублей, сообщили в ОНФ в Бурятии.

- Потребность в финансовых средствах в год в регионе составит свыше 700 млн руб. Для того чтобы создать в школах необходимую инфраструктуру, оборудовать буфеты и столовые, наладить систему снабжения, потребуются ещё дополнительные ресурсы. Остаётся открытым вопрос: какое соотношение затрат федерального, регионального и муниципального бюджетов на выполнение этой задачи будет определено, ведь сейчас муниципальные бюджеты зависят от дотаций региона, региональный бюджет также является дотационным, – сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Наталья Сандакова.

Она также добавила, что на данный момент остаётся нерешённым вопрос о том, кто возьмёт на себя затраты на создание необходимой инфраструктуры. По мнению, Сандаковой, Бурятия не сможет исполнить данное поручение президента без программы модернизации системы школьного питания.




ОНФ школьное питание
 
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