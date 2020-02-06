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В Забайкалье хотят увеличить вознаграждение за убитого волка

В Забайкалье хотят увеличить вознаграждение за убитого волка
Власть,  Фото:pixabay.com
Его поднимут до 10 тысяч рублей

В Забайкальском крае предлагают увеличить вознаграждение за убитого волка до 10 тысяч рублей. Соответствующие предложения региональный парламентский комитет по аграрной политике и природопользованию направит в правительство края. Такое решение депутаты приняли по итогам заседания комитета.

Как доложил депутатам начальник управления по охране, контролю и регулированию животного мира минприроды края Александр Волков, хищники продолжают наносить серьёзный вред сельскому и охотничьему хозяйству Забайкалья. Ежегодный ущерб сельскому хозяйству волки наносят на сумму от 11 до 15 миллионов рублей, а оценочный ущерб охотничьим ресурсам и вовсе исчисляется в пределах 200 миллионов рублей, что существенно снижает развитие отрасли. По данным госветслужбы, за зимовку нынешнего года волками уже задавлено 12 голов крупного рогатого скота, 216 голов мелкого рогатого скота, 14 лошадей. По словам Александра Волкова, численность этого хищника остаётся стабильной на протяжении нескольких лет и сегодня составляет от 3,6 до 5 тысяч особей.

Как отметил Александр Волков, ведомством организована работа по мониторингу ситуации и отстрелу волков. В течение охотничьего сезона разрешение на добычу волков выдаётся без ограничений. Организуется облавная охота в тех районах, где были случаи нападения волков на домашних животных. В связи с выплатой вознаграждения из регионального бюджета в последние годы количество добытого зверя увеличилось, но этих мер всё же недостаточно. Как отметил представитель минприроды, производимые выплаты не в полной мере компенсируют затраты, понесённые охотниками.

Ежегодно в бюджете края на выплату вознаграждений предусматривается 3,5 миллионов рублей. В 2019 году в Минприроды для получения вознаграждения была предоставлена 301 особь. По мнению Александра Волкова, в целях стимулирования охотников вознаграждение необходимо увеличить с 7 до 10 тысяч в рамках утвержденного финансирования.

Депутаты комитета единогласно поддержали это предложение и приняли решение обратиться с такой просьбой в правительство края. Кроме того, по мнению главы комитета Михаила Якимова, необходимо продумать систему премирования по итогам года наиболее активных охотников-волчатников за счёт неиспользованных средств. Александр Волков пообещал проработать этот вопрос с правовой точки зрения, сославшись на то, что подобная практика в ряде регионов уже есть.

Представитель минприроды в очередной раз обратил внимание на предпосылки нападения волков на домашних животных - это отсутствие контролируемого выпаса скота на территории Забайкальского края. По его словам, бóльшая часть сельхозживотных пасётся без надзора пастухов. Не организованы ни зимние, ни летние пастбища. Маршруты перегона скота местными властями не определены. Эту проблему неоднократно поднимали и обостряли, но конкретных мер по организованному выпасу на местах так и не предпринималось. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Забайкальского края.
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