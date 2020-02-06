В Улан-Удэ управление Роскомнадзора провело день открытых дверей

День открытых дверей прошёл для операторов персональных данных



28 января управление Роскомнадзора по Республике Бурятия провело публичный семинар для операторов персональных данных. Мероприятие, приуроченное к международному дню защиты персональных данных, посетили 41 представитель из 29 организаций, обрабатывающих персональные данные. В мероприятии приняли участие представители министерств, органов местного самоуправления Республики Бурятия, а также иных организаций. Одновременно аналогичные мероприятия прошли во всех территориальных управлениях Роскомнадзора.



Семинар открыл руководитель управления Цырен Мункожаргалов. Заместитель руководителя Арсалан Маркаков рассказал об истории возникновения международного дня защиты персональных данных. 28 января 1981 года Совет Европы подписал Конвенцию о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Этот документ стал первым официальным средством регулирования прав граждан на защиту личной информации.



Специалисты отдела по защите прав субъектов персональных данных и правовой работы озвучили типичные нарушения операторами требований законодательства о персональных данных и меры ответственности, вопросы наполнения реестра новыми операторами, подачи сведений о внесении изменений.



В конце мероприятия всем участникам была предоставлена возможность задать вопрос.



День открытых дверей проводится ежегодно.





