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Главу Курумкана задержали по подозрению в мошенничестве

Главу Курумкана задержали по подозрению в мошенничестве
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
По версии следствия, глава Курумкана пытался обмануть получательницу квартиры

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего главы села Курумкан. Он подозревается в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, в администрацию Курумкана обратилась местная жительница с заявлением о предоставлении ей квартиры из муниципального жилого фонда.

- Глава села сообщил о наличии свободной квартиры и пообещал предоставить её. Но позже чиновник сообщил, что на эту квартиру, якобы, претендуют наследники ранее проживавшего там человека, которые согласны отступиться от своих прав за 250 тысяч рублей. После этого глава поселения предложил женщине свои услуги в качестве посредника, пообещав передать деньги. Поверив главе, женщина собрала часть суммы и 17 декабря 2019 года перевела 30 тысяч рублей на лицевой счёт главы поселения. Однако позже потерпевшая заподозрила обман и обратилась в правоохранительные органы, - раскрыли подробности дела в Следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками управления экономической безопасности МВД по Бурятии. Сейчас дело находится в Баргузинском межрайонном следственном отделе СУ СК.

Глава Курумкана задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.


покушение на мошенничество
 
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