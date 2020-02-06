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Администрации Агинского округа предложен новый формат работы

Администрации Агинского округа предложен новый формат работы
Власть,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Ей передадут полномочия сохранения и развития самобытности бурят

Новый формат работы администрации Агинского Бурятского округа предложен губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Об этом на совещании с администрацией АБО рассказал первый заместитель председателя правительства региона Сергей Нехаев.

- Глава региона поручил в короткие сроки утвердить и разработать новый порядок работы, - заявил Сергей Нехаев. - Администрация округа должна обладать полномочиями в области сохранения и развития традиционных быта и уклада жизни бурят, видов ведения хозяйственной деятельности, национальной культуры, языка, национальных видов спорта, составляющих самобытность народа. Также окружные власти должны определять перспективные направления социально-экономического развития территории, вносить свои предложения. Администрации требуется активнее участвовать в разработке инвестиционных проектов и в дальнейшем обеспечивать их реализацию.

Вице-премьер краевого правительства – руководитель администрации АБО Буянто Батомункуев отметил, что за прошлый год на территории региона выполнены все мероприятия в рамках государственных и региональных проектов.

- Реализовано 12 мероприятий в рамках нацпроектов на 880 миллионов рублей. Выделенные средства направлены на строительство и ремонт социальных объектов, дорог, благоустройство территорий, приобретение оборудования для учреждений здравоохранения. Уже есть чёткое понимание о том, какие работы нужно провести в этом году. Приоритетные направления - поддержка традиционных видов хозяйствования, уникальной культуры, сохранение языка и традиций, – сообщил Буянто Батомункуев.

По его словам, в Агинском округе фермерские хозяйства продолжают усиливать материально-техническую базу и наращивать объёмы производства. По сравнению с 2012 годом фермеры удвоили поголовье крупного рогатого скота. Практически каждый получатель государственной поддержки приобрел трактор и сельскохозяйственные оборудования. Наращиваются объёмы производства основных видов продовольственной продукции — зерна, овощей, мяса и молока, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край администрация
 
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