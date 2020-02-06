Глава Бурятии дал поручение по языкам коренных народов Севера

- Коренные малочисленные народы проживают в самых отдалённых и труднодоступных районах республики. Мы пытаемся выработать особую стратегию развития этих территорий, а также традиционных отраслей экономики и прописать их в наших стратегиях развития районов, - подчеркнул Владимир Аюшеев.





Глава Бурятии поддержал предложение и дал поручение правительству разработать и утвердить такую программу сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера.







5 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с активом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Бурятии (КМНС). В настоящее время в семи муниципальных образованиях республики проживает 6553 представителя КМНС, в том числе 2974 эвенков и 3579 сойотов. На совещании обсуждались основные проблемы развития, перспективы и вопросы традиционных видов деятельности северных народов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.- У нас есть проблемы, которые требуют решения. Это касается рыболовства и традиционных видов деятельности. В рамках дальневосточной субсидии и национальных проектов сейчас реализуется много проектов в районах преимущественного пребывания коренных малочисленных народов Севера – в Баунтовском, Северо-Байкальском и Окинском. Только по дальневосточной субсидии у нас предусмотрено более 400 млн. рублей на мероприятия социальной направленности, - сказал Алексей Цыденов.На реализацию национальных проектов в 2019 году было направлено: в Окинский район – 4,5 млн. рублей, в Баунтовский эвенкийский район – 1,3 млн. рублей, в Северо-Байкальский район – 34,7 млн. рублей. На 2020 год запланировано направить: 6,8 млн рублей в Баунтовский эвенкийский район; 33,95 млн рублей в Окинский район; 6,8 млн рублей в Северо-Байкальский район.На совещании выступил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Бурятии Владимир Аюшеев.В ходе встречи были затронуты темы изучения и сохранения родных языков и подготовки кадров.В Бурятии в пяти образовательных организациях четыре педагога преподают эвенкийский язык и литературу, общий охват учащихся по этим дисциплинам в 2018-2019 учебном году составил 173 человека. Культуру коренных малочисленных народов преподают в детских садах и организациях дополнительного образования общим охватом более 1,5 тысяч учащихся.- Из 18 сельских поселений с эвенкийским населением эвенкийский язык изучается только в пяти школах. Но при этом не ведётся изучение эвенкийского языка ни в одном детском дошкольном учреждении. Этот вопрос касается и трудоустройства наших выпускников и преподавания, и изучения языка, - отметила директор высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института Бурятского госуниверситета Гарма-Ханда Гунжитова.Глава Бурятии рассказал, как эти вопросы решаются на примере бурятского языка.- Одним из решений по бурятскому языку стало то, что мы воспитателям детского сада выплачиваем 15% плюсом к заработной плате. Вот эвенкийскому и сойотскому языкам нужно принять точно такое же решение, оформить соответствующим образом и в бюджете предусмотреть,- отметил Алексей Цыденов.Гарма-Ханда Гунжитова предложила предусмотреть аналогичные меры поддержки и для эвенкийского языка, в частности, разработать программу сохранения и развития языков.