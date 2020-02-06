В Бурятии ГИБДД вручили 46 «Шкод» и «УАЗов»

Обновление автопарка коснулось всех территориальных подразделений органов внутренних дел. 23 автомобиля «Шкода Октавиа» и 23 автомобиля «УАЗ-Патриот» будут патрулировать дороги в сельской местности, на городских улицах и трассах федерального значения.







<br />

В текущем году в Бурятии ожидается поставка дополнительных единиц служебного транспорта для Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.







В столице Бурятии сотрудникам ГИБДД вручили 46 новых патрульных автомобилей. Они поступили в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ключи от служебного транспорта сотрудникам районных подразделений Госавтоинспекции вручил главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения в республике полковник полиции Павел Югов.Служебные автомашины оснащены сигнальной громкоговорящей установкой, радиостанцией, видеорегистратором, навигацией ГЛОНАСС.Технические возможности автомашин «Шкода Октавиа» позволяют развивать скорость 100 км/час за 7,3 секунды, а максимальная скорость, установленная производителем, составляет 231 км/час.Начальник управления ГИБДД Бурятии Павел Югов напомнил, что национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установлен целый ряд целевых показателей. Одним из важнейших является многократное снижение погибших на автомобильных дорогах. В этой связи он выразил уверенность, что такое обновление автопарка дорожно-патрульной службы ГИБДД региона позволит в полной мере реализовать поставленные задачи.