Судьи в отставке помогут урегулировать спор
28 января пленум Верховного суда России утвердил список судебных примирителей. Новые поправки, касающиеся примирительных процедур, вступили в силу в октябре 2019 года – согласно им, урегулировать судебные споры теперь можно с помощью специальных примирителей — судей в отставке.
При выборе судебных примирителей учитывался опыт работы в качестве судьи, опыт научной деятельности, специализация и регион проживания.
В состав судебных примирителей в Бурятии вошли пять человек. Это Эдуард Орлов (выслуга лет – 23 года, специализация – гражданское судопроизводство, до отставки работал в Арбитражном суде Бурятии), Анастасия Степанова (выслуга 22 года, гражданское судопроизводство, Арбитражный суд РБ), Татьяна Шагдарова (выслуга 29 лет, гражданское и административное судопроизводство, Верховный суд РБ), Елена Мурзина (выслуга 32 года, гражданское судопроизводство, Верховный суд РБ), Жанна Тубденова (26 лет, гражданское и административное судопроизводство, Верховный суд РБ).
Судебный примиритель знакомится с материалами дела, ведёт переговоры со сторонами и даёт рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора, сохранения между сторонами деловых отношений.
Примирительная процедура проводится по гражданским, арбитражным и административным спорам. К принципам примирения относятся добровольность, сотрудничество, равноправие сторон, независимость и беспристрастность судебного примирителя, конфиденциальность и добросовестность.
В Бурятии появились пятеро судебных примирителей
Власть, Фото:
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