 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Февраля

04 Февраля

Популярное

В Бурятии появились пятеро судебных примирителей

В Бурятии появились пятеро судебных примирителей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Судьи в отставке помогут урегулировать спор

28 января пленум Верховного суда России утвердил список судебных примирителей. Новые поправки, касающиеся примирительных процедур, вступили в силу в октябре 2019 года – согласно им, урегулировать судебные споры теперь можно с помощью специальных примирителей — судей в отставке.

При выборе судебных примирителей учитывался опыт работы в качестве судьи, опыт научной деятельности, специализация и регион проживания.

В состав судебных примирителей в Бурятии вошли пять человек. Это Эдуард Орлов (выслуга лет – 23 года, специализация – гражданское судопроизводство, до отставки работал в Арбитражном суде Бурятии), Анастасия Степанова (выслуга 22 года, гражданское судопроизводство, Арбитражный суд РБ), Татьяна Шагдарова (выслуга 29 лет, гражданское и административное судопроизводство, Верховный суд РБ), Елена Мурзина (выслуга 32 года, гражданское судопроизводство, Верховный суд РБ), Жанна Тубденова (26 лет, гражданское и административное судопроизводство, Верховный суд РБ).

Судебный примиритель знакомится с материалами дела, ведёт переговоры со сторонами и даёт рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора, сохранения между сторонами деловых отношений.

Примирительная процедура проводится по гражданским, арбитражным и административным спорам. К принципам примирения относятся добровольность, сотрудничество, равноправие сторон, независимость и беспристрастность судебного примирителя, конфиденциальность и добросовестность.


суд судья судебный примиритель
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии появились пятеро судебных примирителей
В Бурятии появились пятеро судебных примирителей
Власть, 05.02.2020
Судьи в отставке помогут урегулировать спор
Евгения Лудупова назначена министром здравоохранения Бурятии
Евгения Лудупова назначена министром здравоохранения Бурятии
Власть, 05.02.2020
Об этом сообщил зампред правительства Баир Цыренов
В Бурятии глава села получала двойную зарплату
В Бурятии глава села получала двойную зарплату
Власть, 05.02.2020
Глава получала зарплату за одно рабочее время по двум работам
Глава Бурятии о задержании Кушиташвили: «Истина восторжествует»
Глава Бурятии о задержании Кушиташвили: «Истина восторжествует»
Власть, 04.02.2020
Алексей Цыденов назвал инцидент с арестом бурятского спортсмена «шокирующей ситуацией»
МВД по Бурятии раскрыло, сколько оказало госуслуг
МВД по Бурятии раскрыло, сколько оказало госуслуг
Власть, 04.02.2020
Наиболее востребованным является регистрационный учёт
Главу СК России просят взяться за дело боксёра из Бурятии
Главу СК России просят взяться за дело боксёра из Бурятии
Власть, 04.02.2020
Бурятский омбудсмен обратилась к Бастрыкину в защиту прав Георгия Кушиташвили
В Бурятии главу села дважды поймали пьяным за рулём
В Бурятии главу села дважды поймали пьяным за рулём
Власть, 03.02.2020
Сотрудники ГИБДД остановили пьяного главу села ночью
В Бурятии отложили поправки в «собачий» закон
В Бурятии отложили поправки в «собачий» закон
Власть, 03.02.2020
В республике заявили, что «сейчас рано чего-то требовать с исполнительной власти»
Валерий Кожевников встретился с больным коронавирусом в Забайкалье
Валерий Кожевников встретился с больным коронавирусом в Забайкалье
Власть, 03.02.2020
Экс-министр здравоохранения Бурятии лично проверил условия оказания медицинской помощи иностранцу
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Власть, 03.02.2020
С сегодняшнего дня перестали ходить поезда из России в Китай
В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму
В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму
Власть, 03.02.2020
Политтехнолог считает, что у Стивена Сигала будут все шансы выиграть в Республике Бурятия
Замминистра туризма Бурятии покинул свой пост
Замминистра туризма Бурятии покинул свой пост
Власть, 03.02.2020
Денис Ивлев вернётся в Алтайский край
Глава Бурятии посетил блокадниц Ленинграда
Глава Бурятии посетил блокадниц Ленинграда
Власть, 02.02.2020
Он вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Администрация Иркутска задумалась над строительством нового аэропорта
Администрация Иркутска задумалась над строительством нового аэропорта
Власть, 30.01.2020
Прошло обсуждение концепции пространственного развития города до 2035 года
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «верховный правитель»
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «верховный правитель»
Власть, 30.01.2020
Инициативу прокомментировал Дмитрий Песков

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^