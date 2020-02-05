В Бурятии глава села получала двойную зарплату

Глава получала зарплату за одно рабочее время по двум работам



По закону, главам сельских поселений запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии глава сельского поселения «Потанинское» также работала по трудовому договору старшим методистом в районном центре народного творчества. Ежемесячно получала заработную плату за одно рабочее время по двум работам.



Информация о результатах прокурорской проверки рассмотрена на сессии совета депутатов села Потанинское. Депутаты приняли решение о нарушении главой поселения антикоррупционного запрета.



В январе глава поселения уволилась с должности старшего методиста районного центра народного творчества, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

