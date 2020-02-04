Наиболее востребованным является регистрационный учёт
За 2019 год подразделения по вопросам миграции МВД Бурятии оказали 405,9 тысяч государственных услуг, из них большая часть – физическим лицам. Через МФЦ подано 150 тысяч заявлений, через единый портал государственных и муниципальных услуг – 58 тысяч заявлений.
- Оказание государственных услуг россиянам является одним из основных приоритетных направлений служебной деятельности управления по вопросам миграции. Подразделения по вопросам миграции оказывают 16 государственных услуг и четыре функции по исполнению законодательства России, - сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по Бурятии Иван Иванов.
Наиболее востребованными государственными услугами в Бурятии являются регистрационный учёт граждан России (41,3% от общего количества оказанных услуг), миграционный учёт иностранцев и лиц без гражданства (36,2%), выдача и замена паспортов для жителей России (12,3%).
Кроме этого, одной из востребованных услуг остаётся выдача загранпаспартов. В 2019 году поступило 47 тысяч заявлений на их оформление.
МВД по Бурятии раскрыло, сколько оказало госуслуг
Власть, Фото:
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