Сотрудники ГИБДД остановили пьяного главу села ночью
48-летний глава сельского поселения «Хужирское» в Бурятии подозревается в повторной пьяной езде (ст. 264.1 УК РФ). Уголовное дело на сельского главу возбудил руководитель следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, вечером 10 января глава поселения распивал спиртные напитки у себя дома в улусе Хужир Закаменского района со знакомыми. Затем около полуночи он сел за руль своего автомобиля «Тойота Виндом» и поехал в сторону города Закаменск. Здесь его и задержали сотрудники Госавтоинспекции.
- При этом, за несколько недель до задержания, в середине декабря прошлого года, чиновник уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние - управление транспортным средством в состоянии опьянения, - отмечают в следственном управлении.
Уголовное дело после возбуждения передано для дальнейшего расследования в Джидинский межрайонный следственный отдел. В настоящее время по нему проводятся следственные действия, идёт сбор полной доказательственной базы.
В Бурятии главу села дважды поймали пьяным за рулём
Власть, Фото:
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