В Бурятии главу села дважды поймали пьяным за рулём

Сотрудники ГИБДД остановили пьяного главу села ночью



48-летний глава сельского поселения «Хужирское» в Бурятии подозревается в повторной пьяной езде (ст. 264.1 УК РФ). Уголовное дело на сельского главу возбудил руководитель следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером 10 января глава поселения распивал спиртные напитки у себя дома в улусе Хужир Закаменского района со знакомыми. Затем около полуночи он сел за руль своего автомобиля «Тойота Виндом» и поехал в сторону города Закаменск. Здесь его и задержали сотрудники Госавтоинспекции.



- При этом, за несколько недель до задержания, в середине декабря прошлого года, чиновник уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние - управление транспортным средством в состоянии опьянения, - отмечают в следственном управлении.



Уголовное дело после возбуждения передано для дальнейшего расследования в Джидинский межрайонный следственный отдел. В настоящее время по нему проводятся следственные действия, идёт сбор полной доказательственной базы.



