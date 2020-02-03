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В Бурятии главу села дважды поймали пьяным за рулём

В Бурятии главу села дважды поймали пьяным за рулём
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники ГИБДД остановили пьяного главу села ночью

48-летний глава сельского поселения «Хужирское» в Бурятии подозревается в повторной пьяной езде (ст. 264.1 УК РФ). Уголовное дело на сельского главу возбудил руководитель следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, вечером 10 января глава поселения распивал спиртные напитки у себя дома в улусе Хужир Закаменского района со знакомыми. Затем около полуночи он сел за руль своего автомобиля «Тойота Виндом» и поехал в сторону города Закаменск. Здесь его и задержали сотрудники Госавтоинспекции.

- При этом, за несколько недель до задержания, в середине декабря прошлого года, чиновник уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние - управление транспортным средством в состоянии опьянения, - отмечают в следственном управлении.

Уголовное дело после возбуждения передано для дальнейшего расследования в Джидинский межрайонный следственный отдел. В настоящее время по нему проводятся следственные действия, идёт сбор полной доказательственной базы.

сельские поселения алкогольное опьянение
 
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