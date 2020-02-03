В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму

Политтехнолог считает, что у Стивена Сигала будут все шансы выиграть в Республике Бурятия
Бурятский юрист и политтехнолог Николай Васюткин оценил шансы голливудского актёра Стивена Сигала избраться в Госдуму от Бурятии. Пост с размышлениями он разместил на своей странице в Facebook.
- На мой взгляд, у Стивена Сигала будут все шансы выиграть в Республике Бурятия. И не только потому что он известен всему миру, а с учётом региональной специфики. Во-первых, Стивен Сигал - буддист, а в Республике Бурятия свыше 35 % избирателей - это буддисты. Во-вторых, он ассоциирует себя с монгольским миром, а бурятский народ - это часть монгольского мира. И для бурят он является «своим» человеком, - поделился Николай Васюткин.
Политтехнолог также считает, что голливудский актёр «как никто другой» может поднять накопившиеся проблемы по озеру Байкал не только на федеральный уровень, но и на международный уровень.
- Республика Бурятия нуждается в таких ярких политиках на федеральном уровне, к которым прислушиваются. Даже если он возглавит федеральный список партии и придётся тратить много времени на избирательную кампанию, то в Республике Бурятия и так проголосуют за него. Достаточно будет приехать пару раз, - отмечает Николай Васюткин.
В постскриптуме бурятский политтехнолог надеется, что его письмо всё-таки дойдёт до Стивена Сигала.
- И в случае, если он примет такое решение (в том числе об отказе от двойного гражданства как фактора, препятствующего этому), то в Бурятии будут рады многие этому факту. Хотя Стивен Сигал и опроверг своё участие в выборах, но мы живём в России, и кто его знает, что может быть завтра, - пишет Николай Васюткин.
Отметим, 1 февраля в Москве Стивен Сигал принял участие в учредительной конференции партии «За правду», возглавляемой известным писателем Захаром Прилепиным.
Как сообщал «Байкал-Daily», Стивен Сигал получил гражданство России в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин.
Предки Стивена Сигала перебрались в США в первой половине века XX века из России. Чтобы понять свою родословную, актёр проехался по Калмыкии, Туве и Якутии, ведь на фотографии деда и его семьи были люди с раскосыми глазами. Вскоре он понял, что его корни - бурятские. По словам Сигала, его дед был монголом, а отец - бурятом.
В 2016 годуСтивен Сигал вместе с супругой-монголкой побывали на шоу «Пусть говорят», где звезда Голливуда вновь рассказал о своих корнях. Актёр заявил, что планирует когда-нибудь съездить на Байкал, которое назвал «одним из самых чудесных и фантастических мест на планете».
Следующие выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.
В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму
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