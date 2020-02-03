 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Февраля

02 Февраля

Популярное

В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму

В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму
Власть, 
Политтехнолог считает, что у Стивена Сигала будут все шансы выиграть в Республике Бурятия

Бурятский юрист и политтехнолог Николай Васюткин оценил шансы голливудского актёра Стивена Сигала избраться в Госдуму от Бурятии. Пост с размышлениями он разместил на своей странице в Facebook.

- На мой взгляд, у Стивена Сигала будут все шансы выиграть в Республике Бурятия. И не только потому что он известен всему миру, а с учётом региональной специфики. Во-первых, Стивен Сигал - буддист, а в Республике Бурятия свыше 35 % избирателей - это буддисты. Во-вторых, он ассоциирует себя с монгольским миром, а бурятский народ - это часть монгольского мира. И для бурят он является «своим» человеком, - поделился Николай Васюткин.

Политтехнолог также считает, что голливудский актёр «как никто другой» может поднять накопившиеся проблемы по озеру Байкал не только на федеральный уровень, но и на международный уровень.

- Республика Бурятия нуждается в таких ярких политиках на федеральном уровне, к которым прислушиваются. Даже если он возглавит федеральный список партии и придётся тратить много времени на избирательную кампанию, то в Республике Бурятия и так проголосуют за него. Достаточно будет приехать пару раз, - отмечает Николай Васюткин.

В постскриптуме бурятский политтехнолог надеется, что его письмо всё-таки дойдёт до Стивена Сигала.

- И в случае, если он примет такое решение (в том числе об отказе от двойного гражданства как фактора, препятствующего этому), то в Бурятии будут рады многие этому факту. Хотя Стивен Сигал и опроверг своё участие в выборах, но мы живём в России, и кто его знает, что может быть завтра, - пишет Николай Васюткин.

Отметим, 1 февраля в Москве Стивен Сигал принял участие в учредительной конференции партии «За правду», возглавляемой известным писателем Захаром Прилепиным.

Как сообщал «Байкал-Daily», Стивен Сигал получил гражданство России в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин.

Предки Стивена Сигала перебрались в США в первой половине века XX века из России. Чтобы понять свою родословную, актёр проехался по Калмыкии, Туве и Якутии, ведь на фотографии деда и его семьи были люди с раскосыми глазами. Вскоре он понял, что его корни - бурятские. По словам Сигала, его дед был монголом, а отец - бурятом.

В 2016 годуСтивен Сигал вместе с супругой-монголкой побывали на шоу «Пусть говорят», где звезда Голливуда вновь рассказал о своих корнях. Актёр заявил, что планирует когда-нибудь съездить на Байкал, которое назвал «одним из самых чудесных и фантастических мест на планете».

Следующие выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.
выборы госдума Стивен Сигал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму
В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму
Власть, 03.02.2020
Политтехнолог считает, что у Стивена Сигала будут все шансы выиграть в Республике Бурятия
Замминистра туризма Бурятии покинул свой пост
Замминистра туризма Бурятии покинул свой пост
Власть, 03.02.2020
Денис Ивлев вернётся в Алтайский край
Глава Бурятии посетил блокадниц Ленинграда
Глава Бурятии посетил блокадниц Ленинграда
Власть, 02.02.2020
Он вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Администрация Иркутска задумалась над строительством нового аэропорта
Администрация Иркутска задумалась над строительством нового аэропорта
Власть, 30.01.2020
Прошло обсуждение концепции пространственного развития города до 2035 года
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «верховный правитель»
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «верховный правитель»
Власть, 30.01.2020
Инициативу прокомментировал Дмитрий Песков
Главе Муйского района Бурятии прокуратура внесла представление
Главе Муйского района Бурятии прокуратура внесла представление
Власть, 30.01.2020
Бизнесмен пожаловался на «отписку» в администрации муниципального образования
В горсовете Улан-Удэ появилась оппозиционная фракция
В горсовете Улан-Удэ появилась оппозиционная фракция
Власть, 29.01.2020
Правда, состоит она из двух человек
В Усть-Ордынском округе завершат строительство долгостроя
В Усть-Ордынском округе завершат строительство долгостроя
Власть, 28.01.2020
Работы по возведению дома спорта возобновят в этом году
За пост ректора Иркутского госуниверситета борются пять человек
За пост ректора Иркутского госуниверситета борются пять человек
Власть, 28.01.2020
Учёный совет Иркутского государственного университета открытым голосованием утвердил список кандидатов на должность ректора ИГУ
В Бурятии возбудили дело на начальника УКС правительства
В Бурятии возбудили дело на начальника УКС правительства
Власть, 28.01.2020
Дело о подлоге связано с медоборудованием для онкодиспансера
Бурятия продолжает поставлять кадры для Карелии
Бурятия продолжает поставлять кадры для Карелии
Власть, 28.01.2020
Центр скорой помощи Петрозаводска возглавит выходец из Бурятии
В Бурятии оштрафовали замминистра спорта
В Бурятии оштрафовали замминистра спорта
Власть, 28.01.2020
Надзорный орган выявил нарушение закона о порядке рассмотрения обращений
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Власть, 27.01.2020
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^