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В Кремле прокомментировали идею ввести термин «верховный правитель»

В Кремле прокомментировали идею ввести термин «верховный правитель»
Власть,  Фото:pixabay.com
Инициативу прокомментировал Дмитрий Песков

Инициатива по переименованию в Конституции России термина «президент» на «верховный правитель» новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

- В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (по поправкам в основной закон. — Прим. ред.) поступает очень много предложений, в этом и заключается цель дискуссии — собрать мнения. Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то (предложения. — Прим. ред.) будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии. Пока это все идет в режиме дискуссии, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле по поводу предложения переименовать в Конституции России «президента» страны в «верховного правителя».

Он добавил, что это «новая инициатива, президент Путин ничего не думает по этому поводу», уточняет РИА Новости.

президент России
 
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