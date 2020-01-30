Администрация Иркутска задумалась над строительством нового аэропорта

Прошло обсуждение концепции пространственного развития города до 2035 года



В Иркутске обсудили концепцию пространственного развития «Байкал–Иркутск» до 2035 года. Участие в совещании в администрации города приняли мэр областного центра Дмитрий Бердников, министр экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев, руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, представители администрации города.



Концепцию пространственного развития представил заместитель председателя комитета по градостроительной политике – главный архитектор Иркутска Сергей Александров:

- Нами был проработан ряд масштабных направлений, исходя из уникальных особенностей и преимуществ в этой сфере. Первое – это развитие воздушного транспорта, строительство нового терминала на базе существующего аэропорта, решение вопросов по выбору площадки для размещения нового международного аэропорта. Второе – это развитие на площади более 2 квадратных километров делового и культурно-познавательного туризма на Чертугеевском полуострове. Там планируется разместить выставочный экспоцентр, конгресс-центр, универсальный концертный зал, гостиничные комплексы и создать один из крупнейших городских парков с набережной. Таким образом, территория позиционируется как современный кластер для проведения международных, общероссийских и региональных мероприятий и как отправная точка на озеро Байкал.



Кроме того, в концепцию включено развитие железнодорожного и общественного транспорта, создание комфортных условий для пешеходов. Отдельно вынесены вопросы проекта «Иркутские кварталы» с указанием финансовой поддержки бюджетов разных уровней на развитие инженерных и транспортных вопросов. Также, подчеркнул Сергей Александров, концепция включает сохранение зелёных зон города, формирование лесопарков и городских парков на основе существующего леса. Кроме этого, представлен план по строительству одной из самых длинных набережных в России от реки Ушаковки до плотины ГЭС протяженностью 9 км.



- В концепции также рассмотрен вопрос размещения главного спортивного центра Иркутска. Также предлагается создать комплекс необходимых спортивных сооружений для проведения, в том числе, международных соревнований. Все направления требуют развития дорожно-транспортной сферы. Прежде всего, это строительство западного и южного обходов, реконструкция Лермонтовского узла, пробивка магистральной улицы Пискунова с выходом на Байкальский тракт и существующий аэропорт. Эти проекты необходимо реализовать при любом сценарии развития как приоритетные, – отметил Сергей Александров.



По итогам совещания было принято решение о подготовке предложений в проект стратегии развития Иркутской области для дальнейшего включения проектов в различные программы с целью привлечения финансирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

