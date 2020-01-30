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Главе Муйского района Бурятии прокуратура внесла представление

Главе Муйского района Бурятии прокуратура внесла представление
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Бизнесмен пожаловался на «отписку» в администрации муниципального образования

В прокуратуру обратился индивидуальный предприниматель и заявил о нарушении градостроительного законодательства и законодательства о предоставлении муниципальных услуг в деятельности администрации Муйского района Бурятии.

Установлено, что предприниматель письменно обратился в администрацию района с просьбой выдать разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства. Заявителю дан ответ о невозможности выдачи разрешения в связи с нахождением специалиста в ежегодном отпуске.

Главе Муйского района – руководителю администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого заявление предпринимателя рассмотрено по существу.

Должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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