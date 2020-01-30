Главе Муйского района Бурятии прокуратура внесла представление

Бизнесмен пожаловался на «отписку» в администрации муниципального образования



В прокуратуру обратился индивидуальный предприниматель и заявил о нарушении градостроительного законодательства и законодательства о предоставлении муниципальных услуг в деятельности администрации Муйского района Бурятии.



Установлено, что предприниматель письменно обратился в администрацию района с просьбой выдать разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства. Заявителю дан ответ о невозможности выдачи разрешения в связи с нахождением специалиста в ежегодном отпуске.



Главе Муйского района – руководителю администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого заявление предпринимателя рассмотрено по существу.



Должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

