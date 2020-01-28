В Усть-Ордынском округе завершат строительство долгостроя

Работы по возведению дома спорта возобновят в этом году



В Усть-Ордынском Бурятском округе завершено проектирование дома спорта в окружном центре. В этом году на объекте будут начаты строительные работы.



Площадь застройки дома спорта составляет 5,6 тыс. кв. м, общая площадь здания – 11 тыс. кв. м. В нём будет расположено десять залов для различных видов спорта, среди них большой игровой зал, залы для борьбы, единоборств, настольного тенниса и галерея для национального бурятского вида спорта стрельбы из лука, а также в здании будут буфет, гардеробная, конференц-зал и медико-восстановительный центр. Рядом построят стадион с беговыми дорожками и футбольным полем. Внутренняя трибуна дома спорта будет рассчитана на 250 мест, наружная — на 1,5 тысячи, это позволит проводить там как спортивные, так и культурно-массовые мероприятия. Исходный проект объекта был доработан с учётом современных строительных норм и потребностей. Подрядчик предоставил варианты объёмно-планировочных решений с технико-экономическим обоснованием, предусмотрел необходимые инженерные коммуникации, устранение выявленных дефектов.



Дом спорта в посёлке Усть-Ордынский – это долгострой. Его начали возводить в 2002 году, в 2005-м работы приостановили из-за недостатка средств, в 2006 году объект был включен в указ президента РФ «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Решение достроить объект было принято в 2018 году. Специализированная организация провела обследование. Здание было признано работоспособным и подлежащим восстановлению. На данный момент его строительная готовность составляет 17%.



- На объекте выполнены проектные и изыскательские работы, поэтому мы чётко представляем его состояние и работы, которые необходимо там провести. В ближайшее время муниципальное образование проведет конкурсные процедуры для определения компании подрядчика, который должен будет начать строительные работы в этом году, – рассказала исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.



В областном бюджете на 2020 год и в плановом периоде 2021 и 2022 годов в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на завершение строительства предусмотрено 892,3 миллионов рублей. Идёт работа по привлечению средств федерального бюджета. В феврале правительство Иркутской области направит в министерство спорта Российской Федерации бюджетную заявку на завершение строительства дома спорта на условиях софинансирования за счёт средств федерального бюджета. Завершить строительство дома спорта и сдать его в эксплуатацию планируется в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

