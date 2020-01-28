 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Января

27 Января

Популярное

Бурятия продолжает поставлять кадры для Карелии

Бурятия продолжает поставлять кадры для Карелии
Власть, 
Центр скорой помощи Петрозаводска возглавит выходец из Бурятии

Бывший главный врач Кабанской центральной районной больницы Григорий Кокорин возглавит Центр скорой медицинской помощи в Петрозаводске – столице Республики Карелия.

Новый центр начнёт работу ориентировочно в июне 2020 года, сообщает портал «Карелия.Ньюс».

- Мы вступаем в процесс реорганизации, нам предстоит пройти лицензирование, это кропотливое мероприятие, которое не пройдет быстро. Сегодня я встречался с главным врачом БСМП, мы решали, что сейчас необходимо сделать в первую очередь. Нам предстоит решить множество вопросов – сформировать штатное расписание, определиться с помещениями, диспетчерской. При этом отмечу, что все данные ранее обещания, разумеется, остаются в силе. Мы обязаны сохранить коллектив скорой, улучшить условия работы, труда и оплаты, добиться высокого качества работы, - цитирует издание Григория Кокорина.

Бурятия уже становится популярным поставщиком управленческих кадров для Карелии. «Путь проложил» Александр Чепик, трудившийся ранее зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию. В 2017 году он приехал в Карелию по приглашению главы региона Артура Парфенчикова. Чепик трудится премьер-министром правительства Карелии, первым заместителем главы, по сути, он второй человек в республике.

После Чепика в Петрозаводск уехала Оксана Чебунина, восемь лет возглавлявшая в Бурятии республиканскую службу по тарифам. В Карелии получила должность вице-премьера, отвечает в правительстве за развитие инфраструктуры.

В 2017 году Чепик пригласил также Алексея Щепина, который ранее возглавлял в Бурятии агентство лесного хозяйства. Он получил должность министра природных ресурсов Карелии. 
назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия продолжает поставлять кадры для Карелии
Бурятия продолжает поставлять кадры для Карелии
Власть, 28.01.2020
Центр скорой помощи Петрозаводска возглавит выходец из Бурятии
В Бурятии оштрафовали замминистра спорта
В Бурятии оштрафовали замминистра спорта
Власть, 28.01.2020
Надзорный орган выявил нарушение закона о порядке рассмотрения обращений
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Власть, 27.01.2020
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
Главу буддистов России возмутил танец без участия мальчиков
Главу буддистов России возмутил танец без участия мальчиков
Власть, 27.01.2020
Хамбо Лама заявил о «бескультурном матриархате» в связи с детским танцем
Монголия налаживает дружественные отношения с Кяхтой
Монголия налаживает дружественные отношения с Кяхтой
Власть, 24.01.2020
Районный центр посетили депутаты Цагааннуурского сомона
В Улан-Удэ после нападения стаи собак на ребёнка возбуждено дело
В Улан-Удэ после нападения стаи собак на ребёнка возбуждено дело
Власть, 24.01.2020
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»
Депутаты Улан-Удэнского горсовета потратят 120 млн на наказы избирателей
Депутаты Улан-Удэнского горсовета потратят 120 млн на наказы избирателей
Власть, 23.01.2020
По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 57 млн рублей
В Бурятии назначили двух и.о. министров
В Бурятии назначили двух и.о. министров
Власть, 23.01.2020
Уволенным министрам здравоохранения и природных ресурсов нашли временную замену
Прокуратура выявила нарушения в работе Роспотребнадзора по Бурятии
Прокуратура выявила нарушения в работе Роспотребнадзора по Бурятии
Власть, 23.01.2020
К дисциплинарной ответственности привлечено трое государственных служащих
Читу собираются газифицировать
Читу собираются газифицировать
Власть, 22.01.2020
Сейчас ведутся переговоры с организациями, поставляющими газ
Иркутск претендует на звание «Город трудовой доблести»
Иркутск претендует на звание «Город трудовой доблести»
Власть, 22.01.2020
В 1942 году на средства горожан была построена танковая колонна «Иркутский комсомолец»
Алексей Цыденов: «Настучу по голове»
Алексей Цыденов: «Настучу по голове»
Власть, 22.01.2020
Глава Бурятии поручил проверить информацию пользователей о нехватке лекарств
Алексей Цыденов поддержал ужесточение времени продажи алкоголя
Алексей Цыденов поддержал ужесточение времени продажи алкоголя
Власть, 22.01.2020
Запретить продавать алкоголя в Бурятии могут уже с 19 часов
Глава Бурятии принял отставку Дамбинимы Самбуева
Глава Бурятии принял отставку Дамбинимы Самбуева
Власть, 22.01.2020
Документ появился на сайте правительства Бурятии

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Конференции
^