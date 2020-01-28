Бурятия продолжает поставлять кадры для Карелии

Центр скорой помощи Петрозаводска возглавит выходец из Бурятии



Бывший главный врач Кабанской центральной районной больницы Григорий Кокорин возглавит Центр скорой медицинской помощи в Петрозаводске – столице Республики Карелия.



Новый центр начнёт работу ориентировочно в июне 2020 года, сообщает портал «Карелия.Ньюс».



- Мы вступаем в процесс реорганизации, нам предстоит пройти лицензирование, это кропотливое мероприятие, которое не пройдет быстро. Сегодня я встречался с главным врачом БСМП, мы решали, что сейчас необходимо сделать в первую очередь. Нам предстоит решить множество вопросов – сформировать штатное расписание, определиться с помещениями, диспетчерской. При этом отмечу, что все данные ранее обещания, разумеется, остаются в силе. Мы обязаны сохранить коллектив скорой, улучшить условия работы, труда и оплаты, добиться высокого качества работы, - цитирует издание Григория Кокорина.



Бурятия уже становится популярным поставщиком управленческих кадров для Карелии. «Путь проложил» Александр Чепик, трудившийся ранее зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию. В 2017 году он приехал в Карелию по приглашению главы региона Артура Парфенчикова. Чепик трудится премьер-министром правительства Карелии, первым заместителем главы, по сути, он второй человек в республике.



После Чепика в Петрозаводск уехала Оксана Чебунина, восемь лет возглавлявшая в Бурятии республиканскую службу по тарифам. В Карелии получила должность вице-премьера, отвечает в правительстве за развитие инфраструктуры.



В 2017 году Чепик пригласил также Алексея Щепина, который ранее возглавлял в Бурятии агентство лесного хозяйства. Он получил должность министра природных ресурсов Карелии.

