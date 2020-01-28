Министру спорта Бурятии прокуратура внесла представление

Власть, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Надзорный орган выявил нарушение



Как выяснила прокурорская проверка, министерство спорта и молодёжной политики Бурятии нарушало закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Министерством не обеспечено всестороннее рассмотрение обращения гражданина, ответ заявителю дан неполный, без учёта изложенных в нём доводов.



В отношении заместителя министра возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо признано виновным, ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.



Прокуратурой министру спорта и молодёжной политики республики внесено представление. После прокурорского вмешательства гражданину направлен дополнительный ответ, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

