В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию



Парламентарий сообщил, что в первом, сущностном, блоке законопроекта содержатся предложения об изменениях в Конституции, а во втором определяется процедура голосования, порядок подведения итогов и то, какие статьи будут вводиться в действия сразу, а какие позже. Второй блок закона вступит в силу после подписания президентом, передаёт РИА Новости.



- Сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования, — подчеркнул Крашенинников.



Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. Поправки должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента и губернаторов, закрепить статус Госсовета.



Важный блок изменений в Конституцию касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права.





Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал «Российской газете» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.