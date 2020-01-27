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В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал «Российской газете» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий сообщил, что в первом, сущностном, блоке законопроекта содержатся предложения об изменениях в Конституции, а во втором определяется процедура голосования, порядок подведения итогов и то, какие статьи будут вводиться в действия сразу, а какие позже. Второй блок закона вступит в силу после подписания президентом, передаёт РИА Новости.

- Сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования, — подчеркнул Крашенинников.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. Поправки должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента и губернаторов, закрепить статус Госсовета.

Важный блок изменений в Конституцию касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права.

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