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Монголия налаживает дружественные отношения с Кяхтой

Монголия налаживает дружественные отношения с Кяхтой
Власть,  Фото:пресс-служба АМО «Кяхтинский район»
Районный центр посетили депутаты Цагааннуурского сомона

22 января Кяхту посетила делегация из Монголии. 14 народных депутатов сомона Цагааннуур Селенгинского аймака во главе с господином Хуваагийн Нацагом приехали с чёткой целью – восстановить былые дружественные отношения с Кяхтинским районом Бурятии.

Встреча прошла в администрации района. От лица района почётных гостей встретили председатель районного совета депутатов Игорь Матаев, депутат Народного Хурала Валерий Цыремпилов, замруководителя района по социальным вопросам Михаил Гусляков, председатель районной контрольно-счётной палаты Ирина Крылова. После знакомства с приветственным словом выступил Хуваагийн Нацаг, который напомнил о давней дружбе Селенгинского аймака и Кяхтинского района.

Кяхта и Монголия уже несколько десятков лет находятся в добрососедских отношениях. Безвизовый режим, работа таможенного поста 24 часа в сутки, фестиваль «Древо согласия» или «Эв модны наадам», военные учения «Селенга», мероприятия, посвящённые 80-летию битвы на реке Халхин-Гол, – все эти моменты объединяют народы Бурятии и Монголии ещё крепче. На сегодняшний день остро стоит вопрос об обмене опытом работы в сфере сельского хозяйства и его совместного развития между Селенгинским аймаком и Кяхтинским районом.

Также в рамках неофициального визита монгольские делегаты посетили Кяхтинский музей имени академика В.А. Обручева и Кяхтинскую среднюю школу №2. В ответ на столь радушный приём председатель народных депутатов Цагааннуурского сомона пригласил посетить их с ответным визитом, чтобы закрепить контакты и диалог между муниципальными органами местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район».
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