Депутаты Улан-Удэнского горсовета потратят 120 млн на наказы избирателей

В 2019 году на исполнение наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского горсовета израсходовано 63 млн рублей.







Благоустроено 62 дворовые территории, 9 мест общего пользования, в том числе сквер по улице Амбулаторная, построены сети наружного освещения на 101 участке, построена 121 детская и спортивная площадка.

В результате доля освещённых улиц в отделённых микрорайонах Улан-Удэ достигла 78 %.





В 2020 году на исполнение наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского горсовета потратят 120 миллионов рублей. Из них 41 миллион пойдёт на строительство сетей наружного освещения, водоснабжения и водоотведения, сообщает управление по информационной политике.Также запланировано благоустройство дворов с установкой малых архитектурных форм, благоустройство скверов, ремонт и устройство лестниц, устройство тротуаров, выгребных ям.В частности, на территории школы № 38 на улице Шаляпина, 14 «А» будет построено футбольное поле с искусственным покрытием стоимостью 1 млн рублей. 300 тысяч рублей запланировано на разработку проектно-сметной документации на благоустройство сквера «Сиреневый бульвар», столько же – на благоустройство сквера на улице Ключевская, 33-35.В мэрии уверяют, что будут построены сети наружного освещения на улице Магистральной на сумму 1 млн рублей и сети водоснабжения в микрорайоне Солдатский на улице Панфилова и Просторной на 3,5 млн рублей. Ещё 1,8 млн рублей израсходуют на строительство сетей водоснабжения на улицах Удинской и Маршака. На улице Овражная (с ул. Медицинской на Пирогова) будет построена ливневая канализация на такую же сумму. 1,6 млн рублей предусмотрено на корректировку проектно-сметной документации и строительство сетей водоотведения на улице Тобольская, 11-31.Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе неблагоустроенного жилищного фонда» устроены сети наружного освещения на 131 участке. Это 104, 120, 122, 123, 125, 126 кварталы, улицы Тёплая, Российская, Кубанская, Ижевская, Ратная, Путиливская, Седова, Поселковая, Черемшинская, Мунгонова, переулок Школьный. Общая протяжённость сетей – 60 км, установлено 1715 светоточек.