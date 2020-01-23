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В Бурятии назначили двух и.о. министров

В Бурятии назначили двух и.о. министров
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Уволенным министрам здравоохранения и природных ресурсов нашли временную замену

И.о. обязанности министра природных ресурсов Бурятии назначена заминистра Наталья Тумуреева. Обязанности министра здравоохранения республики будет исполнять первый замминистра Наталья Бухольцева. Соответствующие распоряжения подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в республики произошли существенные кадровые изменения. За один день свои посты покинули сразу несколько чиновников. Среди них оказались министр природных ресурсов Вадим Кантор и министр здравоохранения Дамбинима Самбуев.

Позже глава Бурятии прокомментировал кадровые решения и поблагодарил за работу.
назначение
 
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