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Прокуратура выявила нарушения в работе Роспотребнадзора по Бурятии

Прокуратура выявила нарушения в работе Роспотребнадзора по Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
К дисциплинарной ответственности привлечено трое государственных служащих

Как выяснила прокурорская проверка, на протяжении двух лет комиссией управления Роспотребнадзора по Бурятии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов проводились заседания без привлечения в установленном порядке представителей научных организаций и образовательных учреждений.

По данным прокуратуры, не в полной мере освещалась на ведомственном сайте информация о работе комиссии – не указывались основания для проведения заседаний, решения, принятые комиссией.

- Вопреки закону в отдельных случаях комиссией рассматривалась возможность трудоустройства бывших работников в организации, контрольные функции в отношении которых данные работники не выполняли, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Выявлены факты предоставления неполных сведений о действующих банковских счетах работниками управления.

После прокурорского вмешательства ведомством приняты меры к изменению состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта, актуализации информации на официальном сайте. К дисциплинарной ответственности привлечено трое государственных служащих.

прокуратура
 
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