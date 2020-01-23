Прокуратура выявила нарушения в работе Роспотребнадзора по Бурятии

После прокурорского вмешательства ведомством приняты меры к изменению состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта, актуализации информации на официальном сайте. К дисциплинарной ответственности привлечено трое государственных служащих.





Как выяснила прокурорская проверка, на протяжении двух лет комиссией управления Роспотребнадзора по Бурятии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов проводились заседания без привлечения в установленном порядке представителей научных организаций и образовательных учреждений.По данным прокуратуры, не в полной мере освещалась на ведомственном сайте информация о работе комиссии – не указывались основания для проведения заседаний, решения, принятые комиссией.- Вопреки закону в отдельных случаях комиссией рассматривалась возможность трудоустройства бывших работников в организации, контрольные функции в отношении которых данные работники не выполняли, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Выявлены факты предоставления неполных сведений о действующих банковских счетах работниками управления.