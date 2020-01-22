Сейчас ведутся переговоры с организациями, поставляющими газ
В Забайкальском крае в настоящее время прорабатывается вопрос о газификации Читы. Об этом заявил 21 января исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Андрей Гурулев.
- Сейчас поставлена задача губернатором и прорабатывается вопрос газификации Читы. Ведутся переговоры с организациями, поставляющими газ. Это возможно сделать, вопрос стоит только в цене. Необходимо продумать вопрос так, чтобы изменения не ударили по карману простого человека, – рассказал он.
Также и.о. зампреда отметил, что в рамках проекта «Чистый воздух» планируется осуществить ряд мер для улучшения обстановки по данному вопросу в Забайкалье.
- Содержание некоторых вредных веществ в воздухе над Читой превышает установленные нормы. В рамках нацпроекта «Экология», у нас имеется проект «Чистый воздух», по которому появятся две троллейбусные линии, закроются 16 котельных, кроме того модернизируют ТЭЦ-1 и ещё семь котельных. Таким образом, к 2024 году снижение вредных выбросов снизится на 26%. В связи с требованиями людей, котельные мы должны закрыть как можно раньше, рассчитываем сделать это уже к 2022 году. Строительство троллейбусных линий, особенно до КСК, это не только чистота воздуха, главная цель – обеспечить людям нормальный доступ до центра города, – объяснил Андрей Гурулев.
По информации пресс-службы губернатора Забайкальского края, ранее сообщалось о том, что мониторинг воздуха определит источники загрязнений в Чите. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что ситуация требует скорейшего решения.
Читу собираются газифицировать
Власть, Фото:
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