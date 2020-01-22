Глава Бурятии поручил проверить информацию пользователей о нехватке лекарств
Накануне во время прямого эфира в соцсетях главе Бурятии Алексею Цыденов пришло сообщение о том, что в пятой поликлинике не выдают лекарства для диабетиков. Глава отреагировал коротко: «Если не выдавали лекарства, настучу по голове».
Также будет проверено ещё одно сообщение, полученное во время прямого эфира. «ВИЧ-инфицированным в РКБ не выдают препараты второй месяц», - написал пользователь.
- Если информация действительна, то она вопиющая, - высказался Алексей Цыденов.
Глава пояснил, что торги на поставку лекарств на 2020 год были специально проведены в 19-м году. С тем, чтобы как раз не допустить ситуаций с нехваткой препаратов.
Алексей Цыденов: «Настучу по голове»
Власть, Фото:
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