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Алексей Цыденов: «Настучу по голове»

Алексей Цыденов: «Настучу по голове»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии поручил проверить информацию пользователей о нехватке лекарств

Накануне во время прямого эфира в соцсетях главе Бурятии Алексею Цыденов пришло сообщение о том, что в пятой поликлинике не выдают лекарства для диабетиков. Глава отреагировал коротко: «Если не выдавали лекарства, настучу по голове».

Также будет проверено ещё одно сообщение, полученное во время прямого эфира. «ВИЧ-инфицированным в РКБ не выдают препараты второй месяц», - написал пользователь.

- Если информация действительна, то она вопиющая, - высказался Алексей Цыденов.

Глава пояснил, что торги на поставку лекарств на 2020 год были специально проведены в 19-м году. С тем, чтобы как раз не допустить ситуаций с нехваткой препаратов. 
глава Бурятии Алексей Цыденов лекарственные препараты
 
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