Алексей Цыденов: «Настучу по голове»

Глава Бурятии поручил проверить информацию пользователей о нехватке лекарств



Накануне во время прямого эфира в соцсетях главе Бурятии Алексею Цыденов пришло сообщение о том, что в пятой поликлинике не выдают лекарства для диабетиков. Глава отреагировал коротко: «Если не выдавали лекарства, настучу по голове».



Также будет проверено ещё одно сообщение, полученное во время прямого эфира. «ВИЧ-инфицированным в РКБ не выдают препараты второй месяц», - написал пользователь.



- Если информация действительна, то она вопиющая, - высказался Алексей Цыденов.



Глава пояснил, что торги на поставку лекарств на 2020 год были специально проведены в 19-м году. С тем, чтобы как раз не допустить ситуаций с нехваткой препаратов.

