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Иркутск претендует на звание «Город трудовой доблести»

Иркутск претендует на звание «Город трудовой доблести»
Власть,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
В 1942 году на средства горожан была построена танковая колонна «Иркутский комсомолец»

Историческое обоснование для ходатайства о присвоении Иркутску почётного звания «Город трудовой доблести» разработано сотрудниками музея истории города имени А.М. Сибирякова при содействии представителей общественности. Документ будет представлен на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию при мэре Иркутска до конца января.

- Наряду с городами-героями и городами воинской славы президент России Владимир Путин предложил присваивать почётное звание «Город трудовой доблести» тем городам, жители которых в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Законопроект уже принят Государственной Думой в первом чтении. Убеждён, наш город имеет право претендовать на получение такого звания. Это важно для сохранения военно-исторического и трудового наследия, для патриотического воспитания наших иркутян – прежде всего молодёжи, – пояснил мэр города Дмитрий Бердников.

Иркутск в годы Великой Отечественной войны направил на фронт более 20 тысяч бойцов. Для нужд фронта в областном центре было налажено производство самолётов, танков, боеприпасов. Кроме того, Иркутск стал первым городом в Советском Союзе, где на средства трудящихся была построена танковая колонна, получившая название «Иркутский комсомолец». В мае 1942 г. техника была передана фронтовой воинской части. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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