Документ появился на сайте правительства Бурятии
На сайте правительства Бурятии появился указ главы республики Алексея Цыденова, касающийся отставки Дамбинимы Самбуева с поста министра здравоохранения.
«Принять отставку члена правительства Республики Бурятия Самбуева Дамбинимы Нимацыреновича на основании личного заявления, освободить от замещаемой государственной должности министра здравоохранения Республики Бурятия», - говорится в документе.
Трудовой договор с Дамбинимой Самбуевым был расторгнут с 21 января.
Как сообщал «Байкал-Daily», об отставке Самбуева стало известно в пятницу, 17 января. Вместе с ним пост замминистра здравоохранения – председателя комитета первичной медико-санитарной помощи, профилактики и реабилитации покинул Батор Будаев. Уже известно, что следующим министром здравоохранения станет главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Евгения Лудупова.
Глава Бурятии принял отставку Дамбинимы Самбуева
Власть, Фото:
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