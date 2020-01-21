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Глава Бурятии встретился с зампредом правления Сбербанка

Глава Бурятии встретился с зампредом правления Сбербанка
Власть,  Фото:Пресс-служба правительства Бурятии
На встрече обсуждался вопрос поддержки социальных проектов в республике

В правительстве Бурятии состоялась встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с первым зампредом правления Сбербанка Александром Ведяхиным. На пресс-конференции Алексей Цыденов отметил, что у республики очень конструктивное взаимодействие с банком и уверил, что партнёрство продолжится.

Так, стороны обсудили возможность дальнейшего, более глубокого сотрудничества, рассмотрели применение передовых цифровых технологий, которые реализует Сбербанк, в сферах здравоохранения и «Безопасного города». Также на встрече обсуждался вопрос по созданию государственной системы формирования платежей. Алексей Цыденов представил перспективные инвестиционные проекты, которые на сегодняшний день есть в Бурятии.

- Действительно, Бурятия – наш проверенный партнёр, спасибо большое Алексею Самбуевичу и его команде за такое взаимодействие с банком и за прогрессивный взгляд на цифровые сервисы. Работа в образовании, работа с инвестиционными продуктами и многое другое – это всё то, что мы положили на стол руководителю республики и его команде для того, чтобы население Бурятии получало больше качественных сервисов, - сказал Александр Ведяхин.


В связи с посланием Президента России Федеральному Собранию, в котором чётко прозвучала необходимость оказывать поддержку семьям и образованию, на встрече особое внимание уделили вопросу социальных проектов в республике.

- У нас очень конструктивное взаимодействие со Сбербанком. Всем известно, что Сбербанк помогает в развитии социальной инфраструктуры в республике - строит школы и детские сады. В 2019 году, чтобы сдать объекты образования в срок, наши подрядчики строили детские сады и школы на собственные и заемные средства. Сбербанк пошёл навстречу и финансировал строительные организации без государственных гарантий. Это был достаточно смелый ход со стороны банка и большая помощь для нас. Благодаря поддержке Сбербанка мы всё построили и ввели в эксплуатацию вовремя, - рассказал Алексей Цыденов.

Разговор также зашёл и о дополнительных ипотечных мерах поддержки семей.

- Кроме Дальневосточной ипотеки есть также программа для многодетных семей. Мы активно её развиваем, она так же во многом опирается на федеральные деньги. На наш взгляд, в Бурятии эта программа выглядит очень хорошо и развивается достаточно активно. По данной программе в 2019 году в Республике Бурятия было выдано 65 жилищных кредитов на сумму свыше 125 млн руб. Какие ещё будут дополнительные программы, я думаю, мы узнаем в ближайшее время, но знаю, что Сбербанк будет активно в этом участвовать, - заверил Александр Ведяхин.

В прошлом году по поручению Президента были изменены условия программы «семейной» ипотеки, по которой семья с двумя или более детьми может снизить ставку по жилищному кредиту до 6%. Основное изменение программы — льготная ставка может действовать не три, пять или восемь лет, а в течение всего срока ипотеки.

С января 2020 году вступили в силу изменения, касающиеся льготного кредитования многодетных семей, а именно НДФЛ не будет взиматься с выплат в виде господдержки многодетным семьям для погашения ипотеки при условии, что размер этой помощи не превышает 450 тыс. рублей.

Глава республики отметил, что в Бурятии на сегодня нет каких-либо ограничений по федеральному субсидированию процентной ставки до 2 процентов. Вопрос стоит в платёжеспособности заявителей. «Да, в Бурятии есть определённые сложности с доходами населения, но мы над этим работаем», добавил Алексей Цыденов.


Помимо этого, на встрече обсуждался вопрос о поддержке туризма в Бурятии. Известно, что Сбербанк финансирует проект по разработке маркетингового плана и стратегии развития туризма в регионе. Банк пообещал предоставить все возможности для поддержки предпринимателей, которые хотят строить гостиницы и отели на Байкале. Кроме того, стороны договорились устроить презентацию региона Байкал для целевых инвесторов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества в республике будет внедрение цифровых технологий, разработанных Сбербанком. Так, например, было решено запустить пилот цифровой услуги по распознаванию голоса. Услуга предназначена для медицинских учреждений, она позволяет улучшить качество и скорость предоставляемых услуг посредством распознания голоса врача и перевода его в текст, что позволяет врачам сфокусировать своё внимание на пациенте и уделить ему значительно больше времени. Работает она так: когда человек звонит в регистратуру для записи на приём, программа распознает голос пациента и автоматически делает текстовую фиксацию диагноза и всего остального. Такая услуга позволяет сэкономит около 40% времени.

По словам Алексея Цыденова, на встрече также была достигнута договорённость по внедрению пилотной версии интеллектуальных систем видеонаблюдения для мониторинга процесса лесозаготовки и перевозки леса.

- Мы видим, как работает Сбербанк – оперативно, комплексно, используя нестандартные подходы. Мы наметили работу на будущее, и я уверен, что Сбербанк останется нашим близким партнёром, - сказал глава Бурятии.



Сбербанк
 
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