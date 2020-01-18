Участники из Бурятии не прошли в финал конкурса «Лидеры России 2020»

Всего на полуфинал во Владивосток поехали 39 человек из республики



16 января во Владивостоке были объявлены имена первых финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Дальневосточного федерального округа. В списке, к сожалению, нет участников из Бурятии.



Итак, финалистами стали 30 участников. Из них 8 человек представляют Приморский край, 6 – Амурскую область, 6 – Хабаровский край, 5 человек - Сахалинскую область, 3 – Республику Саха (Якутия) и по одному участнику из Магаданской области и Камчатского края.



330 участников от регионов ДФО



Но обо всём по порядку. От ДФО на конкурс поступило 9 644 заявки. Приглашение в полуфинал получили 330 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: Хабаровский край – 71 человек, Приморский край – 76, Амурская область – 30, Республика Бурятия – 39, Еврейская АО – 2, Республика Саха (Якутия) – 42, Камчатский край – 14, Сахалинская область – 24, Магаданская область – 9, Забайкальский край – 23 человека.



Затем 14 января состоялось повторное компьютерное тестирование, на котором участники должны были подтвердить результаты онлайн-этапа. По условиям, если конкурсант не смог пройти ретест, то его не допустят к дальнейшим очным испытаниям.



И по итогам этого тестирования в полуфинал состязания в ДФО вышли 250 участников. Что касается жителей Бурятии, приехавших на конкурс, то их число в этом случае тоже сократилось - до 31 человека. Среди них были бизнесмены, чиновники, представители крупных предприятий, один фрилансер.



Полуфинал конкурса управленцев во Владивостоке



Дальше в течение двух основных дней полуфинала – 15 и 16 января — конкурсантам предстояло продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе были мастер-классы и аналитические деловые игры.



Как сообщали ранее организаторы, во Владивостоке впервые в конкурсе «Лидеры России» будет опробован новый формат взаимодействия участников – это одно из нововведений.



- По итогам прошлых лет конкурсанты выражали желание больше пообщаться друг с другом и наладить деловые и дружеские контакты. На полуфинале в ДФО организаторы протестируют современный формат нетворкинга, который должен позволить участникам не только познакомиться друг с другом, но и попробовать себя в неожиданных ролях, - интриговали организаторы.



Вечером 16 января подвели итоги и назвали финалистов от ДФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России». Финалистами стали 30 участников.



- Было два насыщенных дня, активная программа, которая состояла из оценочных и познавательных блоков. Участники очень сильные. Экспертам и оценщикам было не просто выбирать 30 сильнейших. Кому-то повезло в этот раз больше. Мы надеемся на то, что те, у кого не получилось пройти в финал в этот раз, смогут поучаствовать вновь в конкурсе и добиться успеха. А тех, кому удалось – ждут ещё более сложные испытания, которые пройдут в конце марта в Сочи на нашем большом суперфинале, – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.



Мнение



Первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина поделилась мнением о конкурсе.



- Во-первых, я бы хотела обратить внимание, что это всероссийский конкурс. Особо приятно то, этот конкурс проходит у нас в городе Владивостоке. Участвуют все представители регионов Дальневосточного федерального округа, ну, и самое большое представительство, наверное – это представительство Приморского края. Из 330 человек 76 человек только наших участников, - рассказала она.



По словам Веры Щербиной, на «Лидерах России» применяются современные методы отбора участников. И в таком масштабном и необычном конкурсе участвуют все регионы страны.



- Мы знаем примеры, когда вот те, кто побеждал на всероссийских конкурсах, стали уже губернаторами, занимают в федеральных министерствах и ведомствах руководящие посты. И вот сейчас мы активно подключились к этой работе, и стали одними из инициаторов этой работы – когда мы сами участвуем. И у нас уже на разных этапах участвовали наши представители Приморского края, у нас есть 22 победителя. Я хочу сказать, что три человека работают в органах власти, сейчас они занимают руководящие должности. Это лидеры тех конкурсов, которые проводились ранее. Сейчас мы ждём новых лидеров и считаем, что на этой площадке они будут выявлены, - продолжила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края.



Вера Щербина подчеркивает, что это действительно современный подход, и это актуальные вызовы, связанные с реализацией национальных проектов.



- Это нужно совсем по-другому мыслить - для того, чтобы достичь целей, результатов. Это не просто построить дорогу или обустроить детскую площадку, а это действительно достичь целевых показателей, которые нам поставлены президентом РФ. И работа эта сложная, мы все это понимаем, и, к сожалению не все готовы её реализовывать. Вот такие конкурсы дают нам возможность привлечь кадры с новым мышлением для того, чтобы организовать работу, - заключила она.



О ходе «Лидеров России»



Всего будет 11 полуфиналов. Из них 8 – региональных, а 3 – полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). Полуфиналы трёх специализаций конкурса пройдут в Москве в марте.



Из 3 399 участников, приглашённых в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.



Суперфинал пройдёт в Сочи с 27 марта по 31 марта 2020 года.







