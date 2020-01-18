Глава Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram и «Вконтакте»





Во вторник, 21 января, глава Бурятии Алексей Цыденов проведёт прямой эфир на своих страницах в Instagram и «Вконтакте». Общение будет идти два часа.Пользователи смогут задать вопросы на любые интересующие темы, а также высказать свои предложения.Начало прямого эфира – в 18 часов.