Глава Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram и «Вконтакте»

Любой пользователь сможет пообщаться с Алексеем Цыденовым
Во вторник, 21 января, глава Бурятии Алексей Цыденов проведёт прямой эфир на своих страницах в Instagram и «Вконтакте». Общение будет идти два часа.
Пользователи смогут задать вопросы на любые интересующие темы, а также высказать свои предложения.
Начало прямого эфира – в 18 часов.
Любой пользователь сможет пообщаться с Алексеем Цыденовым
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