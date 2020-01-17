Народный избранник отделался штрафом
В городе Нижнеудинск Иркутской области следователи расследовали уголовное дело в отношении депутата Думы Нижнеудинского муниципального образования Алексея Никонца, подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
В ходе предварительного расследования установлено, что ночью 12 октября 2019 года Алексей Никонец находился в ресторане в Нижнеудинске. В какой-то момент между ним и другим посетителем возник конфликт. Никонец нанёс своему оппоненту множественные удары по голове.
В результате пострадавший получил челюстно-лицевую травму и другие телесные повреждения. Всё происходящее попало на камеру видеонаблюдения.
Позже было установлено, что инициатором драки является депутат.
Уголовное дело было направлено в мировой суд. Судья вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Никонца. Ему назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутской области депутат избил посетителя ресторана
Власть, Фото:
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