В Иркутской области депутат избил посетителя ресторана

Народный избранник отделался штрафом



В городе Нижнеудинск Иркутской области следователи расследовали уголовное дело в отношении депутата Думы Нижнеудинского муниципального образования Алексея Никонца, подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.



В ходе предварительного расследования установлено, что ночью 12 октября 2019 года Алексей Никонец находился в ресторане в Нижнеудинске. В какой-то момент между ним и другим посетителем возник конфликт. Никонец нанёс своему оппоненту множественные удары по голове.



В результате пострадавший получил челюстно-лицевую травму и другие телесные повреждения. Всё происходящее попало на камеру видеонаблюдения.



Позже было установлено, что инициатором драки является депутат.



Уголовное дело было направлено в мировой суд. Судья вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Никонца. Ему назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.





