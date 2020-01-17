Между новым премьер-министром России и чиновником из Бурятии нашли сходство

Шутливый пост прокомментировали региональные чиновники и журналисты



Недавно экс-зампред правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов опубликовал фотографии нового премьер-министра России Михаила Мишустина и первого замминистра культуры республики Николая Емонакова, указав на их внешнее сходство. Он подписал снимки так: «На тему дня: Николай, признавайся».



Шутливый пост прокомментировали региональные чиновники и журналисты: «Через десяток лет и братья – близнецы»; «Я твой отец!»; «Старший брат»; «Это шанс, и его надо отработать. Николаю надо пробиться к нему в друзья на ФБ».



Сам Николай Емонаков оставил в комментариях смайлик, а его непосредственный начальник – министр культуры республики Соелма Дагаева – даже репостнула запись.



Как сообщал «Байкал-Daily», президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 53-летнего бывшего главы федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев получил должность заместителя главы Совета безопасности России.









