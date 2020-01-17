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Путин назначил премьер-министром Михаила Мишустина

Путин назначил премьер-министром Михаила Мишустина
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля
Ранее Госдума дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина на пост премьера

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 53-летнего Михаила Мишустина председателем правительства. Документ опубликован на сайте Кремля.

Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение Мишустина председателем правительства. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат, сообщает ТАСС.

Сам Мишустин пообещал, что представит новый состав правительства в ближайшие дни.

- Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем, - заявил он.

ПреждеМишустин трудился главой налоговой службы России.


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