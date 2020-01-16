По мнению главы Северобайкальска, общественную баню посещают только «любители пара»
В Северобайкальске по инициативе мэра города Олега Котова отменили субсидирование общественной бани. Решение было принято, несмотря на то, что часть населения высказалась резко против, сообщает местная газета «Мой Северобайкальск».
Олег Котов выступал за отмену субсидий бане ещё в прошлом году, но тогда его не поддержали депутаты райсовета. В этом году 10 из 12 присутствовавших депутатов одобрили прекращение субсидирование бани.
- Если встанет вопрос о том, что людям негде мыться, то мы, безусловно, поможем. Но пока речи об этом нет. Моя позиция – не давать субсидии бане, и объясню почему. Сейчас мы говорим о любителях пара, а это – уже хобби. При таком раскладе, давайте будем выделять субсидию рыбакам на покупку червей: они ведь тоже любители! – высказался Олег Котов.
Высвободившиеся деньги, а это около 800 тысяч рублей в год, перераспределили на ремонт маневренного жилого фонда, расположенного на месте бывшего детсада «Теремок», уточняет «Мой Северобайкальск».
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно, что Северобайкальск исключили из перечня районов Крайнего Севера. Главу Бурятии попросили разобраться с несостыковками в тексте проекта.
В Бурятии мэр назвал общественную баню «хобби» и отказался субсидировать
Власть, Фото:
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