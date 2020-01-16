На базе переданных объектов бывшего военного училища планируется открыть кадетский корпус
В государственную собственность Иркутской области из федеральной собственности переданы 79 объектов недвижимого имущества, расположенных на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона со ссылкой на областное министерство имущественных отношений.
Среди переданных объектов – здания учебных корпусов, склады, овощехранилища, столовая, баня-прачечная, гаражи, внутренние дороги, объекты инженерной инфраструктуры и др. Кроме того, правительством Иркутской области проводится работа по передаче в областную собственность из федеральной земельного участка в границах бывшего ИВВАИУ.
Напомним, в Иркутске на территории бывшего военного училища планируется открыть кадетский корпус. Профильными министерствами разработана дорожная карта по реализации проекта. Мероприятия дорожной карты начнутся после завершения процедуры согласования передачи земельного участка от министерства обороны Российской Федерации в государственную собственность Иркутской области.
Кадетский корпус станет образовательной организацией военно-патриотического направления и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Численность учащихся составит 450 юношей с 7 по 11 класс.
Иркутская область получила в собственность 79 объектов недвижимости
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На первом заседании также был выбран совет палаты
По мнению главы Северобайкальска, общественную баню посещают только «любители пара»
Также поручено создать авиакомпанию для полётов на Дальний Восток
К примеру, семьи Бурятии при рождении второго ребенка будут получать 752 тысячи рублей
Положение дел поменялось лишь после вмешательства прокурора
Сельский глава получил штраф в 15 тысяч
Главу Бурятии просят разобраться с несостыковками в тексте проекта
Место получил опытный городской чиновник Николай Попов
Детально вопрос обсудят на совещании под председательством вице-премьера Алексея Гордеева
Мужчина пожаловался в прокуратуру
Также в окружном центре создадут Усть-Ордынскую Национальную гимназию
Сегодня мэр Шелехова Сергей Липин спас мужчину, пытавшегося совершить суицид на улице
Алексей Цыденов примет участие в оглашении Владимиром Путиным послания Федеральному собранию
Минприроды даже предложило авторам «антифосфатного» законопроекта ужесточить его
Глава Счётной палаты признал, что лес-кругляк из Бурятии вывозят «целыми составами»