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Иркутская область получила в собственность 79 объектов недвижимости

Иркутская область получила в собственность 79 объектов недвижимости
Власть,  Фото:pixabay.com
На базе переданных объектов бывшего военного училища планируется открыть кадетский корпус

В государственную собственность Иркутской области из федеральной собственности переданы 79 объектов недвижимого имущества, расположенных на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона со ссылкой на областное министерство имущественных отношений.

Среди переданных объектов – здания учебных корпусов, склады, овощехранилища, столовая, баня-прачечная, гаражи, внутренние дороги, объекты инженерной инфраструктуры и др. Кроме того, правительством Иркутской области проводится работа по передаче в областную собственность из федеральной земельного участка в границах бывшего ИВВАИУ.

Напомним, в Иркутске на территории бывшего военного училища планируется открыть кадетский корпус. Профильными министерствами разработана дорожная карта по реализации проекта. Мероприятия дорожной карты начнутся после завершения процедуры согласования передачи земельного участка от министерства обороны Российской Федерации в государственную собственность Иркутской области.

Кадетский корпус станет образовательной организацией военно-патриотического направления и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Численность учащихся составит 450 юношей с 7 по 11 класс.
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