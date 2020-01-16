Студент БГУ стал председателем молодёжной палаты Улан-Удэ

Власть, Фото: Улан-Удэнский городской совет депутатов

На первом заседании также был выбран совет палаты



15 января состоялось первое заседание молодёжной палаты города Улан-Удэ, на котором выбрали её руководство.



Так, председателем был избран Ананда Очиров, заместителями председателя стали Антон Махов и Аюр Аюрзанайн, а секретарём Александра Очирова.



Помимо этого, избрали совет молодёжной палаты, в который вошли председатель палаты Ананда Очиров, заместители председателя Антон Махов и Аюр Аюрзанайн и депутат горсовета, куратор палаты Саян Бальжиров.



На заседании выбрали двух представителей, которые войдут в состав молодёжной палаты при Народном Хурале Республики Бурятия. Ими стали студенты БГУ Ананда Очиров и Гэсэр Нимбуев.



После того как совет молодёжной палаты разработает регламент и решением оргкомитета он будет утверждён, палата полноценно начнёт свою работу.



Как напоминает пресс-служба городского совета депутатов, два месяца назад был объявлен конкурс на формирование молодёжной палаты, тогда на 30 мест было подано 64 заявки.



Конкурсанты защищали свои проекты и заполняли анкету.



В итоге 28 человек вошли в основной состав, ещё 13 включены в резерв. Молодёжная палата формируется на срок полномочий Улан-Удэнского городского совета депутатов соответствующего созыва и состоит из 30 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

