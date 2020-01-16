 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Января

15 Января

Популярное

Студент БГУ стал председателем молодёжной палаты Улан-Удэ

Студент БГУ стал председателем молодёжной палаты Улан-Удэ
Власть,  Фото:Улан-Удэнский городской совет депутатов
На первом заседании также был выбран совет палаты

15 января состоялось первое заседание молодёжной палаты города Улан-Удэ, на котором выбрали её руководство.

Так, председателем был избран Ананда Очиров, заместителями председателя стали Антон Махов и Аюр Аюрзанайн, а секретарём Александра Очирова.

Помимо этого, избрали совет молодёжной палаты, в который вошли председатель палаты Ананда Очиров, заместители председателя Антон Махов и Аюр Аюрзанайн и депутат горсовета, куратор палаты Саян Бальжиров.

На заседании выбрали двух представителей, которые войдут в состав молодёжной палаты при Народном Хурале Республики Бурятия. Ими стали студенты БГУ Ананда Очиров и Гэсэр Нимбуев.

После того как совет молодёжной палаты разработает регламент и решением оргкомитета он будет утверждён, палата полноценно начнёт свою работу.

Как напоминает пресс-служба городского совета депутатов, два месяца назад был объявлен конкурс на формирование молодёжной палаты, тогда на 30 мест было подано 64 заявки.

Конкурсанты защищали свои проекты и заполняли анкету.

В итоге 28 человек вошли в основной состав, ещё 13 включены в резерв. Молодёжная палата формируется на срок полномочий Улан-Удэнского городского совета депутатов соответствующего созыва и состоит из 30 человек в возрасте от 18 до 35 лет.
молодежная палата Бурятия Народный Хурал БГУ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студент БГУ стал председателем молодёжной палаты Улан-Удэ
Студент БГУ стал председателем молодёжной палаты Улан-Удэ
Власть, 16.01.2020
На первом заседании также был выбран совет палаты
В Бурятии мэр назвал общественную баню «хобби» и отказался субсидировать
В Бурятии мэр назвал общественную баню «хобби» и отказался субсидировать
Власть, 16.01.2020
По мнению главы Северобайкальска, общественную баню посещают только «любители пара»
Путин поручил запустить серийное производство самолёта «Байкал»
Путин поручил запустить серийное производство самолёта «Байкал»
Власть, 16.01.2020
Также поручено создать авиакомпанию для полётов на Дальний Восток
Алексей Цыденов рассказал, как послание Путина отразится на Бурятии
Алексей Цыденов рассказал, как послание Путина отразится на Бурятии
Власть, 16.01.2020
К примеру, семьи Бурятии при рождении второго ребенка будут получать 752 тысячи рублей
БГСХА расплатилась со студенткой только спустя два года
БГСХА расплатилась со студенткой только спустя два года
Власть, 16.01.2020
Положение дел поменялось лишь после вмешательства прокурора
Северобайкальск исключили из перечня районов Крайнего Севера
Северобайкальск исключили из перечня районов Крайнего Севера
Власть, 16.01.2020
Главу Бурятии просят разобраться с несостыковками в тексте проекта
«Проходил проверку боем»: В Улан-Удэ назначили нового главу Железнодорожного района
«Проходил проверку боем»: В Улан-Удэ назначили нового главу Железнодорожного района
Власть, 16.01.2020
Место получил опытный городской чиновник Николай Попов
Правительство России займётся изменением границ Тункинского нацпарка
Правительство России займётся изменением границ Тункинского нацпарка
Власть, 16.01.2020
Детально вопрос обсудят на совещании под председательством вице-премьера Алексея Гордеева
Жителю Бурятии затянули с ответом на обращение
Жителю Бурятии затянули с ответом на обращение
Власть, 16.01.2020
Мужчина пожаловался в прокуратуру
Для Усть-Ордынского округа разработают стратегию развития
Для Усть-Ордынского округа разработают стратегию развития
Власть, 15.01.2020
Также в окружном центре создадут Усть-Ордынскую Национальную гимназию
Мэр Шелехова спас мужчину от самоубийства
Мэр Шелехова спас мужчину от самоубийства
Власть, 15.01.2020
Сегодня мэр Шелехова Сергей Липин спас мужчину, пытавшегося совершить суицид на улице
Глава Бурятии примет участие в оглашении послания Путина
Глава Бурятии примет участие в оглашении послания Путина
Власть, 15.01.2020
Алексей Цыденов примет участие в оглашении Владимиром Путиным послания Федеральному собранию
Минприроды России поддержало введение запрета фосфатных порошков на Байкале
Минприроды России поддержало введение запрета фосфатных порошков на Байкале
Власть, 15.01.2020
Минприроды даже предложило авторам «антифосфатного» законопроекта ужесточить его
Алексей Кудрин рассказал о незаконном вывозе миллионов тонн бурятского леса
Алексей Кудрин рассказал о незаконном вывозе миллионов тонн бурятского леса
Власть, 15.01.2020
Глава Счётной палаты признал, что лес-кругляк из Бурятии вывозят «целыми составами»

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^