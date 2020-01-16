На первом заседании также был выбран совет палаты
15 января состоялось первое заседание молодёжной палаты города Улан-Удэ, на котором выбрали её руководство.
Так, председателем был избран Ананда Очиров, заместителями председателя стали Антон Махов и Аюр Аюрзанайн, а секретарём Александра Очирова.
Помимо этого, избрали совет молодёжной палаты, в который вошли председатель палаты Ананда Очиров, заместители председателя Антон Махов и Аюр Аюрзанайн и депутат горсовета, куратор палаты Саян Бальжиров.
На заседании выбрали двух представителей, которые войдут в состав молодёжной палаты при Народном Хурале Республики Бурятия. Ими стали студенты БГУ Ананда Очиров и Гэсэр Нимбуев.
После того как совет молодёжной палаты разработает регламент и решением оргкомитета он будет утверждён, палата полноценно начнёт свою работу.
Как напоминает пресс-служба городского совета депутатов, два месяца назад был объявлен конкурс на формирование молодёжной палаты, тогда на 30 мест было подано 64 заявки.
Конкурсанты защищали свои проекты и заполняли анкету.
В итоге 28 человек вошли в основной состав, ещё 13 включены в резерв. Молодёжная палата формируется на срок полномочий Улан-Удэнского городского совета депутатов соответствующего созыва и состоит из 30 человек в возрасте от 18 до 35 лет.
Студент БГУ стал председателем молодёжной палаты Улан-Удэ
Власть, Фото:
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