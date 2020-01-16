«Проходил проверку боем»: В Улан-Удэ назначили нового главу Железнодорожного района

- Николай Попов хорошо знает Железнодорожный район, его коммунальное хозяйство, знает и болевые точки. В течении трёх месяцев был исполняющим обязанности, все это время проходил проверку боем, что называется. Внимательно за ним наблюдал – как работает, как ведёт себя с людьми, как решает проблемы жизнеобеспечения района. Основные задачи, которые поставлены перед Николаем Николаевичем – решение текущих проблемных зон района и перспективное развитие – планирование пространств для отдыха, дворовых территорий, сопровождение процедуры признания ветхих-аварийных домов и работа по переселению, координация работы по наведению порядка в имущественном блоке, усиление работы с жителями и так далее, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.







фото - администрация Улан-Удэ