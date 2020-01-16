«Проходил проверку боем»: В Улан-Удэ назначили нового главу Железнодорожного района

Руководителем администрации Железнодорожного района назначен Николай Попов.
- Николай Попов хорошо знает Железнодорожный район, его коммунальное хозяйство, знает и болевые точки. В течении трёх месяцев был исполняющим обязанности, все это время проходил проверку боем, что называется. Внимательно за ним наблюдал – как работает, как ведёт себя с людьми, как решает проблемы жизнеобеспечения района. Основные задачи, которые поставлены перед Николаем Николаевичем – решение текущих проблемных зон района и перспективное развитие – планирование пространств для отдыха, дворовых территорий, сопровождение процедуры признания ветхих-аварийных домов и работа по переселению, координация работы по наведению порядка в имущественном блоке, усиление работы с жителями и так далее, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
фото - администрация Улан-Удэ
Николаю Попову 41 год, родился в Улан-Удэ. В 2001 году окончил ВСГТУ по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», инженер. Трудовую деятельность начал на предприятии «Улан-Удэстройзакзчик», затем работал в МУП «Тепловые сети и отопительные котельные», МУП «Улан-Удэнская энергетическая компания».
С 2010 года работал в администрации Улан-Удэ: начальником управления по развитию территории и земельному контролю Железнодорожного района, затем заместителем председателя комитета городского хозяйства. Позже был начальником управления муниципальной жилищной инспекции. В 2015 году перешёл на должность заместителя руководителя администрации Железнодорожного района по вопросам жизнеообеспечения.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежним главой Железнодорожного района Улан-Удэ был Жамсо Гармаев. Осенью 2019 года Игорь Шутенков назначил его заместителем мэра – председателем комитета по строительству.