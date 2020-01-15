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Мэр Шелехова спас мужчину от самоубийства

Мэр Шелехова спас мужчину от самоубийства
Власть, 
Сегодня мэр Шелехова Сергей Липин спас мужчину, пытавшегося совершить суицид на улице

Инцидент случился около 12 часов дня. Возле здания вневедомственной охраны молодой человек в нижнем белье пытался покончить с собой*, произнося при этом молитвы. Это действо из окна своего кабинета увидел Сергей Липин и прибежал на помощь. О том, что произошло дальше, мэр рассказал на своей странице в соцсети.

- События развивались стремительно. Времени на раздумья не было. Удалось прийти на помощь первым, - поделился чиновник.

Прохожие вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Мужчине была оказана первая медицинская помощь, далее он был госпитализирован в Шелеховскую центральную районную больницу с травмами.

- В настоящее время причины такого поступка устанавливаются. Известно, что это ранее судимый житель посёлка Чистые ключи 1987 года рождения, - заключает Сергей Липин.


*описание способов самоубийства в СМИ запрещено
спасение
 
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