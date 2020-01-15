Мэр Шелехова спас мужчину от самоубийства

- В настоящее время причины такого поступка устанавливаются. Известно, что это ранее судимый житель посёлка Чистые ключи 1987 года рождения, - заключает Сергей Липин.











*описание способов самоубийства в СМИ запрещено

Инцидент случился около 12 часов дня. Возле здания вневедомственной охраны молодой человек в нижнем белье пытался покончить с собой*, произнося при этом молитвы. Это действо из окна своего кабинета увидел Сергей Липин и прибежал на помощь. О том, что произошло дальше, мэр рассказал на своей странице в соцсети.- События развивались стремительно. Времени на раздумья не было. Удалось прийти на помощь первым, - поделился чиновник.Прохожие вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Мужчине была оказана первая медицинская помощь, далее он был госпитализирован в Шелеховскую центральную районную больницу с травмами.