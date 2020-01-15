Мэр Шелехова спас мужчину от самоубийства

Сегодня мэр Шелехова Сергей Липин спас мужчину, пытавшегося совершить суицид на улице
Инцидент случился около 12 часов дня. Возле здания вневедомственной охраны молодой человек в нижнем белье пытался покончить с собой*, произнося при этом молитвы. Это действо из окна своего кабинета увидел Сергей Липин и прибежал на помощь. О том, что произошло дальше, мэр рассказал на своей странице в соцсети.
- События развивались стремительно. Времени на раздумья не было. Удалось прийти на помощь первым, - поделился чиновник.
⠀
Прохожие вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Мужчине была оказана первая медицинская помощь, далее он был госпитализирован в Шелеховскую центральную районную больницу с травмами.
- В настоящее время причины такого поступка устанавливаются. Известно, что это ранее судимый житель посёлка Чистые ключи 1987 года рождения, - заключает Сергей Липин.
*описание способов самоубийства в СМИ запрещено
Сегодня мэр Шелехова Сергей Липин спас мужчину, пытавшегося совершить суицид на улице
Алексей Цыденов примет участие в оглашении Владимиром Путиным послания Федеральному собранию
Минприроды даже предложило авторам «антифосфатного» законопроекта ужесточить его
Глава Счётной палаты признал, что лес-кругляк из Бурятии вывозят «целыми составами»
Алексей Цыденов готов дать награду каждому свидетелю, предоставившему запись с видеорегистратора
Проданные деревья не достигли возраста рубок
В состав реагента «Бионорд-Универсал» входят запрещённые химические вещества
Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников мэрии Иркутска
Кандидатура на этот пост была всего одна
Во Владивостоке стартовал полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»
Полиция считает, что слова лидера коммунистов порочат деловую репутацию МВД
Об этом заявил мэр города
Личный приём состоится в Прибайкальском районе
Должность получила Анастасия Мушникова
Заявление в комиссию подали в связи с участием Жамбалова в громком деле о смертельном ДТП