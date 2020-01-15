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Для Усть-Ордынского округа разработают стратегию развития

Для Усть-Ордынского округа разработают стратегию развития
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Также в окружном центре создадут Усть-Ордынскую Национальную гимназию

Разработать стратегию социально-экономического развития Усть-Ордынского Бурятского округа до 2030 года поручил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на рабочем совещании в администрации УОБО, в котором приняли участие исполняющий обязанности замгубернатора – руководителя администрации УОБО Анатолий Прокопьев, заместитель председателя законодательного собрания региона Кузьма Алдаров, член совета Федерации федерального собрания РФ Сергей Брилка, члены областного правительства, мэры шести районов УОБО.

Подводя итоги рабочей поездки по Эхирит-Булагатскому району, Игорь Кобзев отметил, что в развитии округа есть позитивные моменты, но есть и задачи, которые необходимо решать.

- Традиционная форма хозяйствования населения Усть-Ордынского Бурятского округа связана с сельским хозяйством. Необходимо переформатировать механизм получения господдержки, в том числе по семейным фермам с учётом мнения сельхозтоваропроизводителей. Есть проблемы с реализацией сельхозпродукции, производимой на территории округа. Поручаю министерству сельского хозяйства Иркутской области и региональной службе потребительского рынка и лицензирования организовать координационное совещание по реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Иркутска, – подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора области.

В ходе совещания Игорь Кобзев поручил администрации УОБО и министерству образования региона провести необходимые работы по созданию Усть-Ордынской Национальной гимназии на базе здания детского дома. В настоящее время здесь размещена Усть-Ордынская школа №2. Капремонт здания самой школы будет завершён к 1 августа текущего года. И в новом учебном году в здании детдома есть возможность открыть первую в истории УОБО Национальную гимназию, поскольку в округе нет детей, нуждающихся в определении в детское государственное учреждение.

Новая общеобразовательная организация сможет реализовывать программы лингвистической и этнокультурной направленности. Игорь Кобзев подчеркнул, что дети, находящиеся под опекой в приёмных семьях, должны иметь приоритетное право при наборе в гимназию.

На рабочем совещании обсуждался вопрос возможного строительства этнокультурного центра для государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». Также принято решение о завершении строительства дома спорта в поселке Усть-Ордынский, который включен в указ президента России об объединении регионов. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2021 году.

Мэры территорий УОБО сообщили Игорю Кобзеву о первоочередных задачах в муниципалитетах: строительство и содержание дорог, возведение и капитальный ремонт социальных объектов, развитие сети интернет, пополнение парка пожарной техники в отдельных муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область стратегия СЭР социально-экономическое развитие
 
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