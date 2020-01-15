Минприроды даже предложило авторам «антифосфатного» законопроекта ужесточить его
Министерство природных ресурсов и экологии России поддержало введение «антифосфатного» закона на Байкале. Более того, федеральное ведомство предложило авторам законопроекта ужесточить запрет, сообщили в приёмной депутата Госдумы от Бурятии Николая Будуева.
Проектом закона предлагается запретить продажу на Байкальской природной территории моющих средств с содержанием фосфатов выше 5%. Авторами документами стали члены межфракционной рабочей группы «Байкал», а также депутат Госдумы, бывший боксёр Николай Валуев.
- Сегодня во всем мире набирает популярность понятие «осознанного потребления». В нашем случае это не следование тренду, а крайняя мера. Доказано, что именно фосфатосодержащие моющие средства серьезно влияют на эвтрофикацию озера. Все, кто бывал на Байкале, могли видеть ужасающие последствия разрастания спирогиры, - пояснил депутат Николай Будуев.
13 января 2020 года был получен отзыв о законопроекте за подписью заместителя министра природных ресурсов и экологии России Константина Румянцева, в котором ведомство поддержало инициативу.
«Минприроды России с учётом мнения ФГБУ «Сибирское отделение РАН» о необходимости прекратить использовать фосфат-содержащие моющие средства на территории центральной и буферной экологических зон Байкальской природной территории поддерживает концепцию законопроекта», - говорится в документе.
При этом минприроды порекомендовало депутатам не ограничиваться 5%-м порогом содержания фосфатов, а запретить на территории Байкальской природной территории продажу любых фосфатосодержащих моющих средств.
Впрочем, прежде чем вносить в законопроект изменения относительно полного запрета фосфатов, нужно получить отзывы от других ведомств. На данный момент законопроект находится на стадии внесения.
Минприроды России поддержало введение запрета фосфатных порошков на Байкале
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