Минлеса Иркутской области незаконно продало лес на 9 миллионов

Проданные деревья не достигли возраста рубок



В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства лесного комплекса, они обвиняются в превышении полномочий при продаже леса в Заларинском лесничестве (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).



Установлено, что в 2018 году должностные лица минлеса региона подготовили аукционную документацию, а в дальнейшем провели аукционы по продаже права заключения договора купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего бизнеса на территории Заларинского лесничества.



По результатам аукционов были заключены два договора с коммерческими организациями, которые вырубили проданный лес. Как установлено, проданные деревья не достигли возраста рубок, в связи с чем рубке не подлежали, и проданы незаконно.



В результате лесному фонду страны был причинён ущерб на сумму более 9 млн рублей.



В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

