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Минлеса Иркутской области незаконно продало лес на 9 миллионов

Минлеса Иркутской области незаконно продало лес на 9 миллионов
Власть, 
Проданные деревья не достигли возраста рубок

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства лесного комплекса, они обвиняются в превышении полномочий при продаже леса в Заларинском лесничестве (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Установлено, что в 2018 году должностные лица минлеса региона подготовили аукционную документацию, а в дальнейшем провели аукционы по продаже права заключения договора купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего бизнеса на территории Заларинского лесничества.

По результатам аукционов были заключены два договора с коммерческими организациями, которые вырубили проданный лес. Как установлено, проданные деревья не достигли возраста рубок, в связи с чем рубке не подлежали, и проданы незаконно.

В результате лесному фонду страны был причинён ущерб на сумму более 9 млн рублей.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
превышение должностных полномочий
 
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