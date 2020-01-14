Проданные деревья не достигли возраста рубок
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства лесного комплекса, они обвиняются в превышении полномочий при продаже леса в Заларинском лесничестве (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Установлено, что в 2018 году должностные лица минлеса региона подготовили аукционную документацию, а в дальнейшем провели аукционы по продаже права заключения договора купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего бизнеса на территории Заларинского лесничества.
По результатам аукционов были заключены два договора с коммерческими организациями, которые вырубили проданный лес. Как установлено, проданные деревья не достигли возраста рубок, в связи с чем рубке не подлежали, и проданы незаконно.
В результате лесному фонду страны был причинён ущерб на сумму более 9 млн рублей.
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Минлеса Иркутской области незаконно продало лес на 9 миллионов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Проданные деревья не достигли возраста рубок
В состав реагента «Бионорд-Универсал» входят запрещённые химические вещества
Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников мэрии Иркутска
Кандидатура на этот пост была всего одна
Во Владивостоке стартовал полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»
Полиция считает, что слова лидера коммунистов порочат деловую репутацию МВД
Об этом заявил мэр города
Личный приём состоится в Прибайкальском районе
Должность получила Анастасия Мушникова
Заявление в комиссию подали в связи с участием Жамбалова в громком деле о смертельном ДТП
Власть, 12.01.2020
Оценки за физкультуру и музыку могут уйти в прошлое
Созданную им петицию подписали более 5 тысяч человек
Зоригто Батуев трудится ширээтэ ламой Усть-Ордынского окружного дацана
«Помогать будем, все возможности у нас есть», - заверил глава
В районный кинотеатр поставили бывшее в употреблении оборудование