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Прокуратура предостерегла власти Улан-Удэ от использования реагентов на дорогах

Прокуратура предостерегла власти Улан-Удэ от использования реагентов на дорогах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В состав реагента «Бионорд-Универсал» входят запрещённые химические вещества

13 января природоохранный прокурор объявил предостережения председателю комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ и директору комбината по благоустройству города в целях недопущения использования опасных реагентов на дорогах столицы республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого года стало известно, что комбинат по благоустройству закупил партию реагентов в рамках эксперимента. Планировалось, что специально выбранный участок обработают веществом и оценят его влияние на автомобили, обувь и одежду. Улан-удэнцы высказались резко против использования химикатов и даже начали подписывать петицию о запрете реагентов.

В январе комитет городского хозяйства администрации города заявил, что использование реагентов, даже в пробных целях, в столице Бурятии в 2020 году не запланировано.

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований природоохранного законодательства при применении в Улан-Удэ противогололедного материала (реагента) «Бионорд-Универсал» для устранения зимней скользкости на дорогах и улицах.

Было установлено, что в состав реагента входят химические вещества и соединения, использование которых на Байкальской природной территории запрещено в силу требований федерального закона об охране озера Байкал.

- Улан-Удэ входит в буферную (водосборную) зону Байкальской природной территории. При таянии снежного покрова после применения вышеназванного противогололедного материала неизбежно попадание загрязнённых химикатами сточных вод с обочин дорог и тротуаров в реки Селенга и Уда, а в дальнейшем – в озеро Байкал, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.


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